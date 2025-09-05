El cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 tendrá un sabor especial en Lima. La selección peruana, ya eliminada, recibirá a Paraguay en el Estadio Nacional el próximo 9 de septiembre, en un encuentro que podría parecer solo de trámite. Sin embargo, Gustavo Alfaro, técnico de la Albirroja, se encargó de ponerle condimento con declaraciones que no pasaron desapercibidas. El argentino, que rompió la mala racha de 16 años sin que Paraguay clasifique a una Copa del Mundo, ya adelantó que llegarán a la capital peruana con un objetivo muy claro: hacer historia.

Alfaro mostró su emoción tras asegurar el boleto a la Copa del Mundo y destacó el trabajo de sus jugadores. Para él, la clasificación es un logro compartido no solo por el plantel, sino por todo un país. “Es una dicha estar en otra Copa del Mundo. Los muchachos la hicieron fácil, yo solo vine a agitarlos para que reaccionen. Este partido lo jugaron seis millones y medio de personas”, señaló, en referencia al apoyo masivo de los hinchas paraguayos.

El estratega argentino reconoció también que el camino no fue sencillo, sobre todo en el duelo frente a Ecuador que terminó igualado. Admitió que hubo tensión por lo que se jugaban, pero al final el objetivo se cumplió. “Lo más difícil es cerrar, poner el broche. Nos hubiese gustado ganar, pero estamos satisfechos con el nivel mostrado”, explicó tras el pitazo final en Quito.

Ahora, con la clasificación asegurada, Alfaro dio vuelta a la página y comenzó a enfocarse en el choque contra la ‘Bicolor’. A pesar de que Perú ya no tiene opciones de llegar al Mundial, el DT guaraní no minimiza el compromiso y más bien lo plantea como una nueva oportunidad para su selección.

¿Qué dijo sobre Perú?

En esa línea, lanzó una frase que rápidamente llamó la atención en nuestro país. “Nunca le ganamos a Perú en Lima. Queremos tener un mejor ranking FIFA y seguir creciendo. Ahora empieza otro tipo de búsqueda”, advirtió, dejando en claro que llegarán con todo para intentar romper esa estadística negativa.

Los números, de hecho, respaldan lo que dijo. Paraguay ha visitado a Perú en ocho ocasiones por Eliminatorias y nunca pudo ganar: seis derrotas y dos empates. Para Alfaro, esta última jornada es ideal para escribir una nueva página en la historia del fútbol guaraní.

El técnico también señaló que, aunque ya están clasificados, buscarán trepar posiciones en el ranking FIFA. Actualmente, la Albirroja se encuentra en el puesto 43, incluso por debajo de la selección peruana, que atraviesa una de sus peores campañas en años recientes. Un triunfo en Lima podría darle a Paraguay un impulso importante de cara al sorteo del Mundial 2026.

¿Cuándo es el Perú vs Paraguay?

Por su parte, la selección peruana intentará cerrar estas Eliminatorias de la mejor manera posible ante su gente. El partido se jugará el martes 9 de septiembre, desde las 6:30 p.m. en el Estadio Nacional.

