El sueño por llegar al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 comenzó. Este jueves 7 de setiembre, la Selección Peruana visitará a su similar de Paraguay en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, donde espera sumar sus primeros tres puntos. Si bien el elenco que se tenía pensado para este partido se ha visto mermado (en gran medida por lesiones; la última ausencia fue la de Alexander Callens), ello no ha desanimado a Juan Reynoso, quien manifestó su plena confianza en los jugadores que viajaron a tierras ‘guaraníes’.

“Te mentiría si te diría que es el equipo que soñé, pero en la Eliminatorias ves cómo te vas reinventando con el imprevisto. De cara al encuentro contra Paraguay, es lo mejor que tenemos hoy, para iniciar y replantear el partido. Todo va a depender del compromiso de los chicos, y esa parte me deja tranquilo”, indicó el estratega nacional en conferencia de prensa.

Asimismo, no quiso entrar en especulaciones sobre los que no fueron incluidos en la lista de convocados. “Siempre va a ser importante gestionar el presente y no hablar de los que no están. Es un mensaje que hemos transmitido a los chicos y estamos enfocados en lo que podemos gestionar y el material humano que tenemos ahora”, precisó. Con base en ello, también se refirió a la estrategia a plantear, mas no adelantó el once.

“No sé qué estén especulando [por la prensa], pero vamos a presentar al mejor once que tenemos”. Eso sí, respecto a la estrategia, agregó que “también pasa con el rival. Se evalúa y van cambiando los sistemas, pero el plan del partido no cambia, porque sabemos cómo juegan los rivales sudamericanos. Se trata de una guerra de estrategia. Mañana (jueves) ya la veremos con la lista en la mano, allí veremos todo lo que corresponde a la táctica a aplicar. Eso es el fútbol”.

Finalmente, se refirió a cómo recibieron a la delegación nacional en Ciudad del Este. “La gente muy amable. Si vamos a sentir la localía, lo sabremos mañana. Nos han recibido muy bien, con facilidades para entrar en Migraciones. Eso hoy ratifica mucha cosas de lo que se vive en el presente de las Eliminatorias. Eso ayuda para el fútbol sudamericano”, comentó.

¿Dónde ver el Perú vs. Paraguay?

El esperado partido entre Perú y Paraguay está programado para jugarse el jueves 7 de setiembre en Ciudad del Este. Asimismo, iniciará desde las 5:30 p.m. (horario peruano, una hora más en tierras paraguayas). Si no te quieres perder el debut de Perú en las Eliminatorias Sudamericanas, presta atención. Los encuentros de la ‘Bicolor’ serán transmitidos por las señales abiertas de ATV y América TV. Movistar Deportes, por cable, hará lo propio. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos y también las incidencias.





