Lo supimos sufrir. La Selección Peruana está muy cerca de alcanzar el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022, para lo que deberá imponerse a Paraguay, este martes, en el Estadio Nacional para no depender de los resultados que saquen Colombia y Chile ante Venezuela y Uruguay, respectivamente.

Si hay algo rescatable para la última jornada de las Eliminatorias sudamericanas, es que Perú solo depende de Perú. Sin embargo, para que esto se haya podido dar, el equipo dirigido de Ricardo Gareca tuvo que realizar una remontada histórica, ya que no inició de gran manera el certamen.

Incluso, la Selección Peruana supo cómo afrontar el campeonato desde abajo, luego de ser el último de la tabla de posiciones hasta en tres jornadas del mismo y penúltimo en otras seis fechas, dejando esos puestos en los últimos meses para -hoy en día- ser el quinto de Sudamérica.

Ojo a un detalle, Perú supo cómo permanecer en zona de clasificación directa o repechaje durante las últimas cuatro jornadas, lo que buscará cerrar con broche de oro para ser parte de un nuevo duelo, frente al representante de las Eliminatorias de Asia, con la consigna de alcanzar un boleto en el Mundial de Qatar 2022.

La evolución de Perú en las Eliminatorias

FECHA PARTIDO POSICIÓN 1 Paraguay 2-2 Perú Sexto 2 Perú 2-4 Brasil Octavo 3 Chile 2-0 Perú Noveno 4 Perú 0-2 Argentina Noveno 5 Perú 0-3 Colombia Décimo 6 Ecuador 1-2 Perú Noveno 7 Perú 1-1 Uruguay Décimo 8 Perú 1-0 Venezuela Décimo 9 Brasil 2-0 Perú Noveno 10 Perú 2-0 Chile Noveno 11 Bolivia 1-0 Perú Séptimo 12 Argentina 1-0 Perú Noveno 13 Perú 3-0 Bolivia Séptimo 14 Venezuela 1-2 Perú Quinto 15 Colombia 0-1 Perú Cuarto 16 Perú 1-1 Ecuador Quinto 17 Uruguay 1-0 Perú Quinto 18 Perú vs. Paraguay ¿?

Todo listo para el Perú vs. Paraguay

En Lima, Perú vs. Paraguay chocarán este martes, por la última jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. El elenco dirigido por Ricardo Gareca está a un partido de asegurar su pase al Mundial, para ello deberá ganar para tener el cupo asegurado. No obstante, los ‘guaraníes’ no dejarán pasar la oportunidad de sumar su última victoria.

La Selección Peruana está obligada a ganar. Luego de la jornada 17, el cuadro blanquirrojo está solo a un paso de conseguir el ansiado cupo al Mundial, luego del choque que tuvo contra Uruguay en Montevideo. Eso sí, Ricardo Gareca sabe que para este duelo tendrá que realizar algunos ajustes en su pizarra.





