André Carrillo -quien sufrió un esguince en la rodilla- será la baja más importante de la Selección Peruana con miras al partido de este martes frente a Paraguay, en el que el combinado nacional se juega su acceso al repechaje con miras al Mundial de Qatar 2022. El compromiso se desarrollará en el Estadio Nacional.

Ello, llevó a Ricardo Gareca a comenzar a analizar las opciones que maneja para que tomen el lugar del delantero de Al-HIlal de Arabia Saudita, teniendo en Raziel García, Edison Flores y Gabriel Costa a los indicados para poder ser incluidos en el equipo titular.

Sin embargo, el buen momento de Christofer Gonzales también hace que tenga unos boletos comprados para ser utilizado, desde el inicio, en la Selección Peruana, pero aparece con un poco menos de opciones que los tres jugadores antes mencionados.

La ‘Culebra’ ha sido pieza fundamental, a lo largo del proceso clasificatorio, en el combinado nacional. Incluso, se hizo presente con un doblete para el empate 2-2 que el equipo blanquirrojo sacó, en Asunción, ante la escuadra paraguaya en el partido de ida del certamen.

Todo listo para el Perú vs. Paraguay

En Lima, Perú vs. Paraguay chocarán este martes, por la última jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. El elenco dirigido por Ricardo Gareca está a un partido de asegurar su pase al Mundial, para ello deberá ganar para tener el cupo asegurado. No obstante, los ‘guaraníes’ no dejarán pasar la oportunidad de sumar su última victoria.

La Selección Peruana está obligada a ganar. Luego de la jornada 17, el cuadro blanquirrojo está solo a un paso de conseguir el ansiado cupo al Mundial, luego del choque que tuvo contra Uruguay en Montevideo. Eso sí, Ricardo Gareca sabe que para este duelo tendrá que realizar algunos ajustes en su pizarra.





