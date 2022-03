La selección peruana perdió ante Uruguay en Montevideo (1-0), pero el partido se vio inmerso en la polémica por la decisión del árbitro brasileño Anderson Daronco en el posible gol del empate de la ‘Blanquirroja’. El portero Sergio Rochet detuvo el remate de Miguel Trauco sobre la línea en los minutos finales generando el reclamo de los jugadores nacionales. El tema fue discutido en distintos países de Sudamérica y el argentino Óscar Ruggeri reveló su punto de vista.

El exfutbolista, campeón del mundo con el representativo de Argentina, explicó cómo debieron actuar los dirigidos por Ricardo Gareca ante la dudosa escena. “Si soy de Perú, alguien tiene que saberlo: uno tuvo que caer al suelo, al menos para que se detenga el partido”, aseveró el ahora conductor en el programa F90 de ESPN.

“El arquero (Sergio Rochet) tenía la pelota en la mano y si vas a decirle algo al árbitro, sacan y te hacen un gol. Entonces, uno cae y el juez automáticamente para el encuentro, porque ve a uno sentado en el pasto. Luego irá al lugar y ahí hay que atacarlo”, agregó Ruggeri, resaltando que a Perú le faltó viveza.

La idea del ‘Cabezón’ no fue apoyada por algunos de sus compañeros en la conducción, pero Mariano Closs, reconocido narrador, decidió respaldarlo: “Coincido con Óscar, porque si uno no protesta dentro de la cancha, el de arriba y el árbitro principal dan por entendido que ya está, lo pasamos, no les importa. Tenían que frenar dentro del campo”.

Tras ello, el exjugador de Argentina retomó la palabra y complementó su pensamiento, manifestando que hubiera sido mejor que le dijeran ahí mismo, con el chequeo tecnológico, que el balón no superó la línea de gol. “Había uno de Perú al costado del arquero, se cae ese y el árbitro tiene que ir ahí. Era la jugada en el momento”, indicó.

“¿A mí me dejas fuera del Mundial por el árbitro que tampoco paró otra vez? Yo me voy tranquilo con la revisión. Se para el partido y que me digan: ‘No entró’. Listo, no entró, me marcho”, sentenció Óscar Ruggeri.

