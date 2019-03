Con una sorprensa: el once titular que ‘paró’ Ricardo Gareca a un día del amistoso ante Paraguay [FOTOS]

La Selección Peruana se mide este viernes en un partido amistoso a su similar de Paraguay, con la intención de lograr un triunfo que disipe las dudas que dejaron sus irregulares actuaciones en los últimos meses y, de paso, amargar el debut del argentino Eduardo Berizzo en el banquillo guaraní.

Ricardo Gareca ya tendría definido a su once titular. Durante la última práctica, el técnico de la Selección Peruana probó a Miguel Araujo con Luis Abram como defensores.

La Selección Peruana, dirigido por Ricardo Gareca , apenas pudo ganar uno de los seis partidos disputados después de su participación en el Mundial de Rusia 2018. Los otros cinco se saldaron con un empate y cuatro derrotas.

Por ello, ganar a Paraguay se hace esencial para que no se enciendan las alarmas en la Selección Peruana, a menos de tres meses para la Copa América Brasil 2019.

"No es una preocupación la falta de gol, pero sí el haber encajado tantos goles. No resiste una selección si no logra tener solidez", comentó Gareca en conferencia de prensa, a pocos días del choque ante Paraguay en Estados Unidos.

Sin embargo, el técnico de la Selección Peruana mantendrá su confianza en la columna vertebral que llevó a la ‘bicolor’ a disputar un Mundial después de 36 años.

"Tenemos que mejorar y creo que estamos en condiciones de poder hacerlo para llegar bien a la Copa América. Estos partidos van a ser muy buenos para nosotros", apuntó Ricardo Gareca.

Por su parte, la Selección de Paraguay acumula año y medio sin conocer la victoria ya que, desde que venció a Colombia por 1-2 en octubre de 2017, solo ha jugado cuatro partidos que se saldaron con un empate ante Sudáfrica (1-1) y tres derrotas contra Venezuela (0-1), Estados Unidos (1-0) y Japón (4-2).

Fuente: EFE

Los jugadores de la Selección Peruana salen a entrenar bien abrigados. (Video: José Luis Saldaña)

► Perú vs. Chile: la 'bicolor' debuta hoy en el Sudamericano Sub 17

► El minuto a minuto de la Selección Peruana en su tercer día de entrenamiento en Estados Unidos [VIDEO]

► Perú vs. Paraguay: hinchas saludaron el regreso de Christian Cueva a la Selección Peruana [VIDEO]

► Depor analiza la conferencia de Ricardo Gareca desde New Jersey [VIDEO]