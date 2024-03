Los hinchas de la Selección Peruana tienen una cita importante este martes 26 de marzo, día en el que se jugará el segundo amistoso de marzo frente a República Dominicana. El cuadro blanquirrojo espera contar con las tribunas del estadio Monumental llenos, tal y como lo vio en el Alejandro Villanueva el último viernes. Pero, ¿cómo va la venta de entradas?

De acuerdo a las redes sociales del elenco bicolor, ya se vendieron más de 35 mil boletos para el choque ante los dominicanos, una muestra más del afecto y apoyo incondicional de los hinchas hacia el equipo de todos, que el último viernes sumó su primera victoria del año por 2-0, tras seis partidos conscutivos sin un resultado positivo.

Precisamente, pensando en el rival y lo crucial del duelo frente a los centroamericanos, el elenco de Jorge Fossati llegó a las instalaciones del recinto merengue para llevar a cabo su última práctica. Luego de la charla técnica, el DT se dio unos minutos para responder las preguntas de la prensa, quienes también le consultaron qué sentía por volver a la casa que lo acogió la temporada pasada y donde celebró el título nacional.

Van más de 35 mil entradas para el Perú vs. República Dominicana. (Foto: Twitter)

“Claro que es una situación linda, pero trato de ubicarme. Cuando voy arriba [para ver los partidos de la Liga 1], soy el DT de la selección y acá hay otros profesionales trabajando. No me doy lugares que no me correspondan y trato de que la emoción deje lugar a la razón y pueda tomar las mejores decisiones. Pero, sin duda, es una sensación muy bonita volver al Monumental”, dijo esta tarde.

Eso sí, dejó claro que habrán cambios en el once que lanzó el viernes ante Nicaragua, ya que “dije que la idea no era buscar el equipo titular, sino que todos o la mayoría pueda ser parte de estos dos partidos. No es de sorprender que para mañana hayan varios cambios”. Además, enfatizó que Edison Flores se encuentra bien y presto para mañana, luego de que se conociera que el último domingo no concluyó la práctica.

¿Cuándo y dónde ver el Perú vs. Rep. Dominicana?

Luego del triunfo por 2-0 sobre Nicaragua, la Selección Peruana volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a República Dominicana por un nuevo compromiso amistoso internacional. Dicho partido está programado para el martes 26 de marzo desde las 8:30 p.m., se disputará en el Estadio Monumental.

La transmisión de dicho compromiso se realizará para todo el territorio nacional por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes, además de sus versiones digitales como América TV GO y Movistar TV App. A su vez, en Depor encontrarás el minuto a minuto y todas las incidencias del antes, durante y después del partido.

De esta manera, la ‘Blanquirroja’ cerrará momentáneamente sus duelos de preparación hasta la fecha FIFA de junio, donde enfrentará a dos rivales aún por conocer. En total serán cuatro los partidos que sumará Jorge Fossati al mando de la ‘Bicolor’, previo a su estreno oficial en la Copa América de Estados Unidos. En este certamen integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá.





