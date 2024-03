Jorge Fossati es consciente que para que su idea de juego cale en sus futbolistas y la Selección Peruana funcione como él desea, tiene que ser paciente. Por eso, más allá del triunfo sobre Nicaragua (2-0) y el resultado de mañana ante República Dominicana, lo primordial es que pueda probar a la mayoría de sus convocados y así sacar las primeras conclusiones de esta fecha FIFA de marzo, pensando en lo que se viene en la Copa América de Estados Unidos y el reinicio de las Eliminatorias 2026 en septiembre.

En ese sentido, en la conferencia de prensa que dio este lunes en el Estadio Monumental, el estratega uruguayo manifestó su satisfacción por lo que ha visto en estas semanas de trabajo y cómo sus dirigidos se han venido adaptando al 3-5-2 que busca consolidar en el mediano plazo. Así pues, evitó darle demasiadas vueltas a las dudas respecto a cómo pueden rendir en un sistema al que no están tan habituados.

“Los veo bien, cómodos. Tampoco habría motivos para que los no tuvieran, no es que los estuviera haciendo proponer cosas que están alejadas de lo común en el fútbol. Muchas veces nosotros mismos dramatizamos demasiado si este juega diez metros más adelante, parece que se cae el mundo y no es así”, manifestó en diálogo con los medios de comunicación.

En esa misma línea, espera ver un avance de lo visto ante Nicaragua y que su equipo muestre un progreso frente a República Dominicana. “Tampoco esperaba que el viernes pasado fuésemos una máquina, sistema que hubiésemos usado, no pasa por ahí. Espero que mañana seamos fantásticos, pero esa debe ser la mentalidad. Si ayer fue bueno, mañana tiene que ser mejor. Con esa mentalidad vamos a afrontar el partido”, agregó.

Todavía faltan más de dos meses para que la Selección Peruana se enfoque netamente en la Copa América, pero eso no quita que será de suma importancia saber a qué rivales enfrentaremos en los amistosos de la fecha FIFA de junio. En ese contexto, Fossati espera que una de las pruebas sea en Lima y la otra en Estados Unidos, para que el plantel se quede ahí y concentre para disputar el certamen continental.

“Sí estamos planificando lo que será en junio y la intención es tener dos partidos, hay dos fechas FIFA antes de la Copa América. La idea general, mas allá de lo que uno pueda definir o decidir, era hacer un partido acá y el segundo en Estados Unidos para quedarnos allá. Estamos buscando a los rivales y son rivales sudamericanos”, agregó.

Volviendo al partido de mañana ante República Dominicana, Jorge Fossati dio detalles del estado físico de Edison Flores, quien terminó sentido tras un entrenamiento. “Edison Flores terminó sentido producto de un golpe. Se hizo un examen para saber su estado y fue un golpe nada más. Va a estar mañana”, reveló, confirmando que el ‘Orejas’ ya está del todo recuperado.

Finalmente, el exentrenador de Universitario habló sobre el presente de Raúl Ruidíaz, quien el último fin de semana se convirtió en el goleador histórico del Seattle Sounders, al alcanzar los 80 tantos tras marcar en la derrota por 3-2 a manos del San Jose Earthquakes. Confirmó que no citó a la ‘Pulga’ porque no estaba bien físicamente, pero que sigue estando en sus planes.

“Felices por lo de Ruidíaz. He tenido una comunicación con él. Él ha recibido un material que se lo habíamos pasado a todos con respecto al trabajo de la idea y en los últimos tiempos había tenido problemas físicos, por eso decidimos no traerlo, pero es una posibilidad hacia el futuro”, sentenció.

Jorge Fossati llegó a la Selección Peruana tras salir campeón con Universitario.





¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego del triunfo por 2-0 sobre Nicaragua, la Selección Peruana volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a República Dominicana por un nuevo compromiso amistoso internacional. Dicho partido está programado para el martes 26 de marzo desde las 8:30 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido para todo el territorio nacional por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes, además de sus versiones digitales como América TV GO y Movistar TV App.

De esta manera, la ‘Blanquirroja’ cerrará momentáneamente sus duelos de preparación hasta la fecha FIFA de junio, donde enfrentará a dos rivales aún por conocer. En total serán cuatro los partidos que sumará Jorge Fossati al mando de la ‘Bicolor’, previo a su estreno oficial en la Copa América de Estados Unidos. En este certamen integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá –que venció por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la Concacaf–.





