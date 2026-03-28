vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un nuevo previo al Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ATV (Canal 9), América TV (Canal 4) y Movistar Deportes tienen los derechos de televisación para todo el territorio peruano, además de la alternativa digital por la plataforma de Movistar TV App. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 28 de marzo desde las 11:00 a.m. (hora en Perú, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile).

Perú vs. Senegal se enfrentan en París. (Video: La Bicolor)
Perú vs. Senegal se enfrentan en París. (Video: La Bicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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