El Himno Nacional del Perú frente a Senegal. (Video: América TV)
El Himno Nacional del Perú frente a Senegal. (Video: América TV)

Con mucho entusiasmo y una efusión que se sintió en todo el estadio, los jugadores de la . Cada uno de los jugadores de Perú cantó con el corazón, reflejando el compromiso y la emoción de representar al país en un escenario internacional. En las tribunas también se hizo sentir el aliento, con cientos de compatriotas peruanos que llegaron hasta Francia para acompañar al equipo, pintando de rojo y blanco algunos sectores del estadio y sumándose con orgullo al canto del himno, en un momento cargado de identidad y unión.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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