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Perú vs. Senegal EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía América TV, ATV y Movistar Deportes

Perú vs. Senegal juegan EN VIVO y EN DIRECTO, este sábado 28 de marzo desde las 11:00 a.m. en el Stade de Francia. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes.

Perú vs. Senegal se enfrentan en un amistoso internacional por la fecha FIFA de marzo. (Diseño: Depor)
Perú vs. Senegal se enfrentan en un amistoso internacional por la fecha FIFA de marzo. (Diseño: Depor)
08:21

¿En qué canales ver Perú vs. Senegal?

El amistoso entre Perú vs. Senegal será televisado por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) lo transmitirán por señal abierta.

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¿A qué hora juegan Perú vs. Senegal?

El partido amistoso entre Perú vs. Senegal se disputará este sábado 28 de marzo desde las 11:00 a.m. en el Stade de France (Francia). El duelo comenzará a la 1:00 p.m. en países como Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil, mientras que a las 5:00 p.m. en España.

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El Stade de France será el escenario principal del Perú vs. Francia.

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El partido entre Perú vs. Senegal es válido por la fecha FIFA de marzo.

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¡Bienvenidos, lectores de Depor! En este minuto a minuto podrán seguir todas las incidencias del partido entre Perú vs. Senegal.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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