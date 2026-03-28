Selección Peruana
Perú vs. Senegal EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía América TV, ATV y Movistar Deportes
Perú vs. Senegal juegan EN VIVO y EN DIRECTO, este sábado 28 de marzo desde las 11:00 a.m. en el Stade de Francia. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes.
NO TE PIERDAS
Contenido de Mag.
No te pierdas
Selección Peruana
¿En qué canales ver Perú vs. Senegal?
El amistoso entre Perú vs. Senegal será televisado por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) lo transmitirán por señal abierta.