A mover las fichas. Luis Suárez, Edinson Cavani y Sebastián Coates salieron de la convocatoria del Perú vs. Uruguay por una nueva jornada de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, por lo que Óscar Washington Tabárez ya tiene casi listos a los representantes ‘Charrúas’ para tomar esos lugares en la próxima fecha triple.

Los centrales continuarían siendo Diego Godín y Martín Cáceres. Sin embargo, al no contar con Sebastián Coates en la zona de relevos, será Martín Araújo quien sea la primera carta del ‘Maestro’, en caso necesite modificar la línea defensiva del conjunto oriental.

En la zona ofensiva, para el Perú vs. Uruguay sería Jonathan Rodríguez el ‘9’ elegido para arrancar. El atacante de Cruz Azul viene con una buena racha en México, la misma que adornó con un tanto en el reciente duelo de la MLS All Stars contra la Liga MX All Stars.

En caso Óscar Washington Tabárez decida usar doble punta ante la Selección Peruana, Maximiliano Gómez toma la delantera ante sus demás compañeros para poder acompañar en la zona ofensiva a ‘Cabecita’, quien tiene todos los boletos comprados para arrancar ante los incaicos.

¿Por qué no estarán Suárez, Cavani y Coates en el Perú vs. Uruguay?

Ante la negativa de la Premier League de ceder a sus jugadores, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió cancelar la convocatoria de Edinson Cavani para la fecha triple de las Eliminatorias a Qatar 2022. Por tal motivo, el jugador del Manchester United no estará presente en el Perú vs. Uruguay, así como en otros dos duelos del conjunto charrúa.

En el caso de Sebastián Coates, se confirmó que presenta un sufrimiento inflamatorio de su rodilla derecha y se encuentra en rehabilitación, lo que le impide llegar a los duelos. Por el lado de Luis Suárez, tiene una lesión en su rodilla izquierda, motivo por el cual tampoco podrá estar presente ante la Selección Peruana.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.