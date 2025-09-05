Más allá del golpe que significó el 3-0 en contra de la Selección Peruana, en su partido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, muchos cuestionamientos se sintieron por la alineación inicial que presentó Óscar Ibáñez. Donde trató de darle un refresco de nombres a ciertas posiciones, pero que se encontró más con una dura realidad en la que su equipo no funcionó. Una de las ausencias más sonadas fue la de Carlos Zambrano, que salió a explicar en el post partido, por qué no fue titular frente a Uruguay.

Con muchas incógnitas quedaron muchos por el mal rendimiento de la ‘bicolor’ en su penúltimos partido en el Estadio Centenario. Si bien con Colombia y Ecuador, hubieron chispazos de mejoría, todo terminó con el mismo desenlace de no convencer a los hinchas que ya habían perdido la ilusión, pero que por lo menos querían ver un mejor desempeño que cierre el proceso.

Sin embargo, no se dio. En palabras de Carlos Zambrano, lo único que resta por hacer es despedirse bien con su gente, de locales. “Es muy penoso terminar de esta manera, pero teníamos muy pocas posibilidades sinceramente. Veníamos a luchar y a poner la cara, pero nos está costando mucho últimamente sobre todo de visita. Simplemente trataremos de terminar de la mejor manera. Nos queda un partido más en Lima y tratar de poder sacar un buen resultado”, indicó a la prensa.

Perú solo empató dos partidos fuera de casa, ambos 0-0 ante Paraguay y Colombia. Luego perdió siete encuentros sin poder marcar. (Foto: FPF)

Pero más allá de lo futbolístico que pueda comentar el ‘Kaiser’, lo más sonado es que él tuvo que vivir el partido desde fuera del campo, pues en esta oportunidad no pudo sumar minutos. Y no fue por tener alguna suspensión o lesión, fue finalmente por una decisión técnica que terminaría jugándole en contra a la Selección Peruana. Algo que causó extrañeza también en el propio futbolista.

“Sinceramente yo hablé con Óscar, el permiso fue para unos chequeos personales. Por unos chequeos médicos que ya tenía pactado hace mucho tiempo, el permiso no se lo pedí de ahora. Solo me ausente prácticamente 3 días, yo estaba en óptimas condiciones pero son decisiones del entrenador, que él por el bien del grupo toma las decisiones y uno tiene que aceptarla”, comentó.

Siguiendo con el mismo tema de no haber podido sumar minutos, añadió: “Todos queremos jugar. Todos los que estamos aquí queremos jugar, pero son decisiones del entrenador y se tiene que respetar. Si me toca estar desde el bando igual estaré acompañando a mis compañeros”.

Óscar Ibáñez decidió no usar en Montevideo a Carlos Zambrano. (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Por su parte, fue tajante al reconocer que este proceso termina de la peor manera porque desde el inicio no tuvo un resultado favorable que les hubiera permitido seguir soñando en grande. La ausencia de un técnico que organice mejor al equipo y que busque jugar con lo que tiene, le terminó costando caro al ‘equipo de todos’, lo que resultó en que llegaran al límite en estas últimas fechas.

Haciendo una especie de mea culpa, Zambrano concluyó su acercamiento con la prensa, diciendo: “No es de ahora. La eliminatoria la venimos perdiendo prácticamente hace mucho tiempo, no es solo en este partido. Hoy teníamos un por ciento de fe, porque era muy duro, pero no bastaba con eso. Ya veníamos cometiendo muchísimos errores”.

¿A qué hora juegan Perú vs. Paraguay?

El compromiso entre Perú vs. Paraguay está programado para este martes 9 de setiembre desde las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 5:30 p.m.; y en España a la 1:30 a.m. del miércoles 10.

¿En qué canales ver Perú vs. Paraguay?

El partido entre Perú vs. Paraguay se disputará en el Estadio Nacional de Lima, con la transmisión a cargo de Movistar Deportes, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En señal abierta podrá ser visto por América TV y ATV. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

