Diego Alonso dialogó con los medios de comunicación a solo unos días de afrontar el Perú vs. Uruguay, una de las dos ‘finales’ por las Eliminatorias (la otra será ante Chile). Pero, paso a paso, y por ello el entrenador se centró en el adversario de este jueves (6:30 p.m., horario peruano) en el estadio Centenario.

Así, el DT resaltó el proceso bajo el mando de Ricardo Gareca. “Perú es un equipo que hace siete años viene compitiendo a gran nivel, ha tenido la posibilidad de clasificar al Mundial anterior, competir fuertemente en tres Copa América, hoy está en posición de clasificar. Todo eso habla de la peligrosidad y la capacidad de jugar”, expresó.

Entonces, teniendo claras las fortalezas de la selección peruana, Alonso adelantó el plan para el compromiso en Montevideo. “Nosotros buscaremos jugar nuestro partido, llevarlo al terreno donde nos sentimos más fuertes, cómodos, hacerlo sentir incómodo a Perú. Esa es nuestra estrategia y si la podemos llevar a cabo, seguramente estaremos más cerca de poder ganarlo”.

Enseguida, el preparador de la ‘Celeste’ calificó como “finales” los dos encuentros que restan en las Clasificatorias. En ese sentido, el seleccionador garantizó que solo se concentrarán en Perú. Por las posiciones, el equipo uruguayo irá directo a Qatar 2022 si obtiene tres puntos esta fecha y Chile no se impone a Brasil, que juegan en paralelo en Rio de Janeiro.

“La importancia es máxima, no tenemos reparos en especular. Nos preparamos para jugar un gran partido. Confiamos en nuestras condiciones, respetamos muchísimo a Perú e intentaremos hacer nuestro partido sin mirar lo que está pasando en otros lados ni en el partido siguiente. Jugaremos como si fuera una final, sin mucho misterio”, expresó.

El once y la continuidad de los jugadores

Alonso fue enfático en mencionar que todavía no define nada con relación al equipo titular. “Me gusta darles el equipo primero a los jugadores. No se lo he dicho a los futbolistas, ningún futbolista se debe enterar a través de los medios. Recién fue el primer día de trabajos, no tengo definido al 100% el equipo, me gusta verlos, sentirlos, ver quién se adapta mejor a lo que vamos a pedir, que tengan su posibilidad hasta el último día para pelear por un puesto en la cancha”, afirmó.

En el cierre, el estratega uruguayo se refirió a la continuidad con la que llegaron sus dirigidos. “He visto a los muchachos muy bien, a pesar de que tengan más o menos minutos, no es algo preocupante, obviamente que me gustaría que todos tengan la máxima cantidad de minutos posibles, pero no es algo determinante, lo importante son las características, lo sanitario y el entender lo que necesitamos de ellos y lo que le vamos a pedirles”, sentenció.





