Fue pieza clave para Ricardo Gareca en el proceso hacia el Mundial de Rusia 2018 y también rumbo a Qatar 2022, donde la Selección Peruana cayó en el repechaje frente a Australia. André Carrillo ha sido uno de los mejores jugadores de la ‘Bicolor’ en los últimos años y uno de los futbolistas imprescindibles en ataque por su velocidad y gambeta. Pese a que con Juan Reynoso no mostró el nivel que todos le conocemos, el técnico uruguayo Jorge Fossati aún considera que la ‘Culebra’ tiene mucho para dar a la blanquirroja.

Tras su salida del Al-Hilal, donde jugó entre 2018 y 2023, André Carrillo viene disputando la Segunda División de Arabia con Al-Qadisiyah F. C. y con mucha continuidad en su equipo. Sin embargo, no fue llamado por Jorge Fossati a la selección peruana para los amistosos ante Nicaragua y República Dominicana en marzo por una lesión. El uruguayo no quiso arriesgar a la ‘Culebra’ en esos encuentros y buscó probar nuevos futbolistas.

Luego de los dos triunfos de la selección peruana en la presentación de Jorge Fossati, surge la incógnita sobre dónde debería jugar André Carrillo en el sistema de Jorge Fossati. El futbolista de 32 años no es el mismo de hace algunas temporadas y ha modificado su forma de jugar para pasar de ser un extremo habilidoso a jugar más por el medio y buscar asociarse con sus compañeros .

André Carrillo en el Al-Qadisiyah en la Segunda División Saudí. (Foto: Instagram)

¿En qué posición está jugando André Carrillo?

André Carrillo ya había pasado de ser extremo a jugar como volante interior en un 4-3-3 en el Al Hilal. Fue el técnico Ramón Díaz quien vio que la ‘Culebra’ tenía condiciones de generar juego y romper líneas por el medio, por lo que lo puso en esa posición y el peruano respondió bien. En la liga de Arabia Saudita y en el Mundial de Clubes, el futbolista supo reinventarse para ser útil en su equipo.

Después de su salida de Al-Hilal y fichar por Al-Qadisiyah F. C. en agosto de 2023, André Carrillo ha encontrado espacio en una nueva posición como la de volante central en un 4-4-2 o en el 4-2-3-1. La ‘Culebra’ ha jugado esta temporada en 16 oportunidades en ese puesto, alternándolo con la de extremo por derecha (8 oportunidades), siendo importante por su polifuncionalidad y su capacidad crear peligro por el centro del campo.

¿Dónde entra en el 3-5-2 de Jorge Fossati?

En el mediocampo o como parte de la doble punta, son las opciones que manejaría Jorge Fossati para colocar a André Carrillo en la selección peruana. El uruguayo podría probar a la ‘Culebra’ en la misma posición que jugó Joao Grimaldo ante Nicaragua o el ‘Tunche’ Rivera frente a República Dominicana, es decir, como un interior con vocación de abrirse a las bandas para crear sociedades con los carrileros.

Por otro lado, como mediapunta junto a un delantero más referencial podría ser otra posición donde explotar sus cualidades. Ya lo hizo alguna vez con Ricardo Gareca en un amistoso ante Croacia, previo al Mundial de Rusia 2018, y también con Juan Reynoso en las Eliminatorias. Jugando de libre puede moverse por todo el frente de ataque y crear espacios para un ‘9′ como Paolo Guerrero o Gianluca Lapadula.

André Carrillo estuvo en 5 de los 6 partidos de Perú en las Eliminatorias 2026. (Foto: GEC)

¿Cuál es la actualidad de André Carrillo en Arabia?

Con 25 partidos jugados, dos goles y cinco asistencias, André Carrillo viene haciendo una buena año con el Al-Qadsiah FC, que se encuentra en el primer lugar de la tabla de posiciones y muy cerca de lograr el ascenso a la máxima categoría de Arabia Saudita. A falta de cinco partidos para acabar el campeonato, se encuentra a ocho puntos del segundo y el tercero, por lo que va en camino para disputar la Primera División la próxima temporada.





