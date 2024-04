Christian Cueva fue pieza fundamental en la clasificación de la Selección Peruana al Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, en los últimos meses, no pudo tener la continuidad deseada, luego de sufrir una lesión en la rodilla que -prácticamente- lo dejó fuera de la temporada 2023 con Alianza Lima. Tras ello, el volante nacional fue operado y, esta mañana, fue observado en la Videna realizando algunos trabajos de rehabilitación, reencontrándose con algunos de sus compañeros en ‘La Bicolor’ y con Jorge Fossati.

“La Selección Peruana siempre ha sido una familia. La verdad, conversé un momento con los muchachos y con el profesor Jorge Fossati. Es lindo aprender y escuchar cosas nuevas que hacen que uno vaya mentalizándose en lo que quiere y eso es lo que estoy haciendo”, sostuvo el jugador en diálogo con la FPF.

Christian Cueva se encuentra en plena rehabilitación tras sufrir una lesión en la rodilla, por lo que ha redoblado las sesiones de trabajo con la intención de volver a tener minutos con la Selección Peruana, aunque es consciente de que, para ello, deberá esperar -aún- algunos meses más.

“En lo particular, ando bien y tranquilo. Estoy enfocado en lo que es la última parte de mi recuperación y esperando que todo salga bien. La Selección Peruana es algo que nunca sale de mi cabeza y, aunque en este momento no esté, siempre voy a luchar por un lugar. Es lindo saber sobre la confianza que el profesor me tiene”, agregó.

Nuevo amistoso confirmado para Perú

A través de las redes sociales del elenco blanquirrojo, se dio a conocer que El Salvador fue el elegido para el amistoso previo al inicio de la Copa América. Dicho compromiso está pactado para el viernes 14 de junio a las 7:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Subaru Park de Filadelfia. No obstante, no es el único, pues previo a ese partido habrá otro duelo, esta vez, ante los ‘guaraníes’.

De acuerdo a la información dada por la FPF, el encuentro frente a Paraguay se llevará a cabo el viernes 7 de junio, aunque de momento no se tiene definido el horario y el escenario para el cotejo. Lo que sí es seguro es que se jugará en Lima, para que los hinchas puedan despedirse del combinado nacional, antes de partir a Estados Unidos para el torneo continental.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de disputar sus dos últimos amistosos antes de la Copa América –uno de ellos ante Paraguay, el 7 de junio–, la Selección Peruana concentrará en Estados Unidos con los 23 convocados por Jorge Fossati. En este certamen continental integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá –que venció por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la Concacaf–. El debut será ante la ‘Roja’ de Ricardo Gareca, el 21 de junio en el AT&T Stadium, en Arlington (Texas).

Por otro lado, si bien el ranking FIFA no refleja –en su totalidad– el presente de las selecciones alrededor del mundo, mensualmente sufre una actualización y esta a veces se da luego de algunos amistosos o partidos de clasificatorias, ya sea para el Mundial o la Eurocopa. En ese sentido, después de los amistosos en marzo, Perú se ubicó en la casilla número 32 tras el último balance, con 1515.82 puntos.





