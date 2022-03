“Enorme, Penny, enorme”, se escuchaba en la gran mayoría de televisores en todo el territorio nacional allá por el año 2012. En ese entonces, la Selección Peruana se encontraba en los últimos lugares de la tabla; sin embargo, la ilusión de que Perú vuelva a un mundial permanecía intacta al enfrentar a un durísimo Uruguay. Con ello, Diego Penny devolvió las esperanzas al atajarle un penal a uno de los mejores jugadores del cuadro ‘charrúa’: Diego Forlán. A pesar de caer 4-2 en Montevideo, el actual arquero de Alianza Atlético conversó con Depor acerca de lo que se vivirá en el Centenario el próximo 24 de marzo.

¿Por qué crees que Perú no pudo sacar buen resultado?

Ya pasaron casi 10 años, era otro contexto, nosotros en ese tiempo estábamos con el ‘profe’ Markarián, la selección no era tan competitiva como es ahora. Teníamos jugadores importantes, pero para ese partido faltaron varios, la mayoría éramos del torneo local y, bueno, salimos a hacer un buen partido. Lástima que al final salimos perdiendo; pero fue bien luchado, sostuvimos el resultado hasta donde pudimos.

¿Influyó mucho la localía?

Un montón, no tanto por los hinchas, sino porque cuando uno va de visita, sabe que tiene que tomar sus precauciones. El local tiene confianza en su campo, porque ya lo conoce, por ahí alguna altura, temperatura distinta. Pero, en este caso, el apoyo uruguayo va a ser bastante, Perú solo tiene que aferrarse a su buen futbol y a defenderse bien.

¿Le adivinaste el penal a Forlán?

Ese fue un momento importante para mi carrera, atajarle un penal al mejor jugador del mundial anterior (Sudáfrica 2010). Fue un gran penal, me quiso reventar el arco y la pude sacar a mano cambiada.

¿Qué tanta diferencia hay en el equipo de Sergio Markarián con el de Ricardo Gareca?

Hoy se han trabajado más las cosas que están adentro y no lo que viene de afuera. Por ejemplo, eso de los ‘cuatro fantásticos’ fue una creación de la prensa, ellos no sentían esa carga, todos éramos un equipo. Nosotros no somos 11, sino 25 o 28 de los que siempre están, y atrás todo un pueblo peruano. Te aseguro que no hay ningún héroe o un ‘salvador’. Lo malo es que en esa época no nos acompañaron los resultados, entonces era difícil sostener las cosas cuando venían de afuera.

Echando ‘ojo’ al rival

Después de que el ‘Maestro’ Óscar Washington Tabárez dejara el banquillo uruguayo, el equipo de Diego Alonso ha ido en ascenso en cuanto a resultados, puesto que, tras sus dos últimas victorias ante Venezuela y Paraguay, se ha metido nuevamente en la carrera por la clasificación a Qatar 2022. En ese sentido, la Selección Peruana querrá sí o sí quedarse con los tres puntos en Montevideo para conseguir el cupo directo al Mundial. “Están con la confianza arriba y van a ir con todo a ganar”, añadió Penny.

¿Cómo ves a la selección uruguaya actualmente?

A mí lo que me preocupa es que Uruguay haya ganado sus dos últimos partidos. En las últimas Eliminatorias, Uruguay despertó y sumó los puntos que necesitaba para clasificar en las últimas fechas; entonces, el que dice que Uruguay no está bien y todo, no sabe de fútbol.

¿Hay algún jugador que destaques?

Suárez siempre va a ser muy peligroso, se busca la jugada, se busca los espacios, busca que los compañeros lo habiliten. Es muy ofensivo y es un delantero de primera élite. La volante de Uruguay es muy buena, jugadores del Real Madrid, Milán, Atlético de Madrid. Lo que sí yo siento es que en la cancha somos 11 contra 11, son seres humanos como nosotros y cada uno lucha por sus objetivos.

Muslera no estará en el arco, ¿lo ves como un beneficio para Perú?

No, para nada, Uruguay debe tener a 10 arqueros en las mejores ligas del mundo. Aquí, el único arquero que juega en el extranjero es Pedro Gallese, hay mucha diferencia en los niveles deportivos, entonces cualquiera que tape va a estar en un gran nivel.

El presente de la blanquirroja

Los días se acortan y el corazón vuelve a latir de la emoción a la espera de ver a la Selección Peruana continuar el sueño hacia Qatar 2022. Para ello, el equipo de Ricardo Gareca deberá enfrentar a Uruguay en condición de visitante. Las estadísticas no han sido del todo favorables para el ‘Tigre’, pues en la ‘era Gareca’ se han enfrentado seis veces, de las cuales ganó una sola vez, perdió dos y empató en tres ocasiones.

¿Qué necesita Perú para ganarle a Uruguay?

Perú necesita defender a muerte, creo que va a ser muy parecido al partido en Barranquilla, en el que el otro equipo va a proponer, va a tener más opciones. Esperemos que Perú sepa defender no solo en su área, sino también desde las puntas a los volantes ofensivos para que no nos lleguen tan profundos. Ahí está la inteligencia emocional y toda la capacidad que tienen los jugadores peruanos para saber sostener este partido, y sobre todo los primeros minutos que van a ser muy complicados.

Más de un jugador de la selección apunta a regresar a la Liga 1, ¿qué opinas?

En el caso de ‘Yoshi’, me parece excelente que venga y lo menciono porque su regreso a Cristal es temporal, él tiene mucha proyección para irse afuera. Seguramente en junio o julio, ‘Yoshi’ ya no va a estar acá, pero obviamente tendrá mucha carga de partidos, Libertadores, torneo local y selección, y está bien que él permanezca en ese ritmo para llegar bien al Mundial.

¿Y el caso de Paolo Guerrero?

Paolo tiene más tiempo de poder decidir porque él es un jugador libre y puede llegar en cualquier momento. Él se tiene que recuperar al 100 %, porque las lesiones a la rodilla son muy complicadas. Está bien que no se esté adelantando a nada. Si es Alianza, sería bueno; y si no, yo creo que la calidad de Paolo le dará una buena oportunidad.

Pedro Gallese ha venido siendo un alivio para la selección...

Siento que es el mejor arquero del Perú desde hace muchos años. Viene siendo un arquero que ha demostrado confianza y continuidad, tiene 32 y todavía tiene para jugar mucho más. Esperemos que sea a favor de la selección siempre.

Desde tu punto de vista, ¿clasificamos al Mundial?

Claro, tenemos que ir sí o sí. El repechaje va a ser en Qatar, es una buena cancha, mucho calor, pero condiciones igual para ambos. Antes de pensar en esos partidos, tenemos que pensar en los dos que se nos vienen. Perú tiene que salir vivo ante Uruguay y ante Paraguay en Lima se tiene que ganar, así sea por medio gol a cero, pero se tiene que ganar.





