Este martes, las selecciones Sub-23 de Perú y Uruguay se enfrentarán por la cuarta jornada de la fase de grupos del Preolímpico Venezuela 2024. El combinado blanquirrojo jugará su última chance de sumar puntos en este certamen, que otorga solo dos cupos a los Juegos Olímpicos que se desarrollarán este año en la ciudad de París. Si bien en su debut ganó ante la escuadra chilena, el elenco de José Guillermo del Solar no tuvo la misma suerte frente a Argentina y Paraguay, por lo que ante los ‘charrúas’ harán lo posible por sumar nuevamente de a tres.

¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay?

El partido entre el Perú vs. Uruguay está programado para el miércoles 30 de enero, en el Estadio Polideportivo Misael Delgado. Si deseas seguir el encuentro sin perderte ningún detalle, es importante prestar atención a la programación. El choque iniciará a las 3:00 p.m. hora de Perú, Colombia y Ecuador. Para países como Argentina, Chile y Uruguay, el compromiso comenzará a las 5:00 p.m.

¿En qué canales ver Perú vs. Uruguay?

Si deseas seguir este emocionante encuentro del Preolímpico Sub 23 entre Perú vs. Uruguay, podrás verlo a través de las señales de DSports (DIRECTV) para Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor, te brindaremos el mejor minuto a minuto, con todas las incidencias del partido.

¿Cómo llegan Perú y Uruguay?

La Selección Peruana Sub-23 empezó con pie derecho el certamen preolímpico, sumando un triunfo frente a Chile por 1-0. No obstante, los duelos siguientes no terminaron de la misma manera, ya que ante Argentina y Paraguay se cayó por la mínima diferencia. Pese a esto, el equipo ha demostrado ser aguerrido y muy unido, por lo que este lunes continuarán afinando detalles de la estrategia de juego para así sacar el mejor resultado ante los ‘charrúas’ el martes.

Cabe señalar que, respecto a los entrenamientos, ‘Chemo’ ha sido bastante insidioso en trabajar el aspecto físico de sus jugadores, en especial, al contar con un elenco conformado en su mayoría por jugadores Sub-20 y hasta de la Sub-17. Eso sí, para este lunes, el plantel se enfocó en ensayar un posible esquema de juego y estudiar bien al rival de turno, para así definir cómo enfrentarlo este martes.

Uno de los que habló, luego del choque ante Paraguay y pensando en el duelo frente a Uruguay, fue Diego Romero. El arquero de Universitario de Deportes, que ha destacado en más de un partido por su proezas en el arco, sostuvo que “quizás ahora se nos complica, ya no hay posibilidades, pero a levantar cabeza. Sabemos en lo que tenemos que trabajar. Ya nos dimos cuenta ahora. Yo también. Entonces para adelante”.

Por el lado de Uruguay también hay una urgencia por ganar. El cuadro dirigido por Marcelo Bielsa no ha logrado los objetivos que se trazó. Luego de una excelente campaña en el Mundial Sub-20 (salieron campeones) y de contar con el DT que dirige al elenco mayor en las Eliminatorias 2026, el equipo ‘charrúa’ solo ha acumulado derrotas desde su debut.

Si bien su primer partido lo jugó en la segunda jornada de la fase de grupos, aquí no le fue bien, cayendo por 4-3 frente a Paraguay. Pese a que fue un duelo reñido, no alcanzó para lograr al menos el empate. En la tercera fecha les tocó enfrentar a Chile, equipo que también los superó, esta vez, por1-0. Su tercer duelo será ante Perú, al cual espera vencer con las estrellas (como Tiago Palacios, Luciano Rodríguez, Rodrigo Chagas, Anderson Duarte y Matías Abaldo, entre otros) que tiene en su plantel.

Eso sí, si hablamos de puntos, debido a las derrotas anteriores se ubica en el último lugar del Grupo . Esto lo aleja de la tan anhelada clasificación al cuadrangular final, en búsqueda de una clasificación a los Juegos Olímpicos. No obstante, el equipo ha dado muestras de que no se rendirán. Tienen previsto el choque ante la ‘bicolor’ y luego frente a Argentina, para la quinta jornada.

¿Dónde jugarán Perú vs. Uruguay?





