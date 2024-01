Universitario de Deportes ganó y encantó a los hinchas, luego de un debut en la Liga 1 con goleada por 4-0 frente a Carlos A. Mannucci en Trujillo. Sin duda, el cuadro crema se mostró como una ‘máquina bien aceitada’ que promete ser protagonista esta temporada, especialmente, gracias a las buenas individualidades que posee el plantel. Sin embargo, uno de los que se esperó para ver en este encuentro fue a Christofer Gonzales, quien tuvo su reestreno con la ‘U’, tras ingresar en el segundo tiempo.

El volante nacional vuelve a disputar la liga peruana tras año y medio de estar fuera del país. No obstante, no vestía la camiseta merengue desde hace casi nueve años, por lo que la nostalgia fue uno de los factores a considerar. Más allá de la alegría de vestir los colores que lo hicieron debutar en Primera, lo primero que hizo el volante nacional fue pedir que no dejen los hinchas de seguir alentando.

“Que me sigan apoyando. Nosotros estamos trabajando de la mejor manera para cumplir los objetivos. Vamos paso a paso, este es solo el comienzo y estamos juntos en este campeonato”, sostuvo ‘Chanchita’ para Depor, a su salida del estadio Mansiche. Además, no dudó en agradecer a su madre su amor incondicional desde el cielo.

Por ello, al término del partido agregó que “mi madre me está bendiciendo desde arriba y siempre el propósito de Dios es perfecto. Vamos paso a paso”. El mediocampista se perfila como una de las piezas claves en el esquema de Fabián Bustos, quien podría ir incorporándolo desde el arranque, dependiente del rival a enfrentar.

‘Chanchita’ ingresó en el minuto 66′ por Martín Pérez Guedes, con la misión fue continuar generando peligro en el terreno rival. Fue así que estuvo atento a cada balón y permitiendo tener mayor dominio en el campo. Lo que continuó ya es historia: dos goles, ambos con asistencia de Edison Flores, para así sellar el triunfo contundente en Trujillo.

Luego del triunfo ante Mannucci, Universitario de Deportes se enfrentará a Atlético Grau por la segunda jornada del Torneo Apertura 2024. El encuentro está programado para jugarse el sábado 3 de febrero en el Estadio Monumental, y comenzará desde las 8:00 de la noche (hora peruana).

La palabra del DT

Tras la goleada al cuadro tricolor, el técnico de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, no dudó en destacar la actuación de sus dirigidos, aunque también señaló que “no hay que perder la humildad. Hay que saber que el trabajo en el día a día es lo que nos posiciona”. ¿Qué más dijo el DT en conferencia de prensa postpartido?

El estratega argentino admitió que sus dirigidos pusieron en práctica todo el trabajo realizado durante los entrenamientos, pero que “vamos a seguir yendo partido a partido y cada vez intentar para conseguir los resultados. Porque en definitiva, siempre lo más importante, más allá del funcionamiento, para toda la gente, es el resultado”.

Además, Bustos agregó que “el final del primer tiempo fue bueno para nosotros, nos fuimos con dos goles, y en el segundo tiempo pudimos manejar un poco más la pelota, la posición territorial y el equipo terminó justificando el resultado. No me quedo con la diferencia, porque no hay tanta diferencia entre los dos equipos, hoy tuvimos mucha efectividad y ellos no tanto”.





