Faltan pocas horas para que se lleve a cabo el Uruguay vs. Perú, duelo que definirá cuál de ellos asegura o no su boleto en las Eliminatorias a Qatar 2022. La Selección Peruana sabe lo que se juega en este cotejo, pero ello no quita que sus jugadores no puedan disfrutar de las bromas y el buen ambiente entre ellos.

Basta con echar un vistazo a las imágenes que compartió la cuenta oficial de la ‘bicolor’, donde se aprecia a los futbolistas sonriendo y pasándola bien en los trabajos que se desarrollaron en el estado Gran Parque Central, a un día del partido en Montevideo.

“¡Que nunca falte el buen ánimo! Motivados y concentrados a un día del duelo ante la selección de Uruguay”, sostiene la publicación del combinado nacional, con las postales de Yoshimar Yotún, Edison Flores, Gianluca Lapadula y Wilder Cartagena sonriendo o haciendo muecas a la cámara.

¡Que nunca falte el buen ánimo! 😉



Motivados y concentrados a un día del duelo ante @Uruguay 🇺🇾. #UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/N252ZNL2Al — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) March 23, 2022

Cambios en el ‘11’de Perú

El elenco de Ricardo Gareca entrenó en el recinto del club Nacional de Uruguay, donde pudieron afinar algunos detalles en el once, ya que antes de partir a tierras ‘charrúas’ se tenía a Christian Ramos como uno de los fijos en la ‘zaga’; sin embargo, esto habría cambiado y en su lugar estaría Carlos Zambrano.

Si bien, desde que se incorporó a los trabajos en Lima, estuvo haciendo trabajo diferenciado, por molestias que arrastró del clásico entre River Plate y Boca Juniors, esto quedó atrás y estaría listo para volver a la titularidad. No olvidar que, en dicho cotejo del torneo argentino, el ‘León’ estuvo los 90′, siendo pieza crucial para la victoria del ‘xeneize’.

Ambos elencos se juegan sus últimas cartas en el duelo de este jueves en el Centenario. Por un lado, Uruguay posee 22 unidades en la tabla de posiciones y cerrará su participación en las Eliminatorias frente a la ‘blanquirroja’ y Chile; mientras que Perú posee 21 puntos y deberá ganar los encuentros frente a la ‘Celeste’ y Paraguay para estar en el Mundial.





