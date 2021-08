La Selección Peruana encendió sus alarmas, luego de que varias ligas europeas decidieran no liberar a sus jugadores. Para suerte de Miguel Trauco, Saint Étienne (Ligue 1 de Francia) no le puso trabas para llegar a las Eliminatorias, aunque no pudo asegurar que el panorama se mantenga para la próxima ocasión.

“Mi club me comunicó que todo bien para que pueda jugar estos tres partidos de las Eliminatorias, pero posiblemente para los próxima fecha FIFA no sé si puedan presentarse algunas complicaciones”, sostuvo el lateral izquierdo del conjunto francés en su llegada a la capital para sumarse a la escuadra bicolor.

Miguel Trauco llega con pocos minutos de competencia a la Selección Peruana, pero ello no quita que su ritmo esté a punto para los duelos del cuadro bicolor, ya que también completó todos los entrenamientos, en Francia, lo que le permite llegar en buen estado.

“Estoy bien, entrenando con mi club con bastante intensidad. Lamentablemente, por llegar tarde luego de la Copa América, ha sido complicado jugar de arranque. Ahora hay un compañero que está jugando muy bien en mi puesto, pero yo estoy esperando la oportunidad y, seguramente, cuando me toque trataré de aprovecharla”, agregó.

La Selección Peruana sin bajas ante Uruguay

A partir del martes el comando técnico podrá contar con todos sus futbolistas para los duelos de la fecha triple de setiembre, siendo el primer rival Uruguay. El cuadro ‘Charrúa’ no contará con todas sus estrellas, entre ellas a Luis Suárez y Edinson Cavani, por lesión y una decisión de la Premier League, respectivamente.

Si bien ambas delegaciones se han enfrentado anteriormente en amistosos en el 2019, luego de la Copa América de ese año, para este 2021 los técnicos podrían plasmar nuevas estrategias en el campo. Esto, gracias a las nuevas incorporaciones, tanto en ataque como en defensa en las dos delegaciones.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.