Gran polémica se generó por el costo de las entradas para el partido que la Selección Peruana y Uruguay sostendrán por la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. Sin embargo, Ignacio Alonso, presidente de la AUF, se mostró asombrado por la gran respuesta que se obtuvo por parte de la fanaticada del conjunto bicolor.

“Tenemos la seguridad de que las entradas se van a agotar. Tenemos una demanda de 4000 boletos. Hay 500 que se las lleva la FPF y quedarán 1500 a disposición de los hinchas, nos quedamos cortos en el precio que pusimos”, sostuvo el directivo máximo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en diálogo con ‘Último al arco’.

Por otro lado, Alonso reconoció haberse comunicado con el presidente de la FPF, quien no mostró malestar alguno por el precio de los boletos para el choque que podría definir la clasificación de la Selección Peruana o de Uruguay a la próxima cita mundialista que se desarrollará en Qatar.

“Hablé con el presidente de la FPF y no me puso ningún problema por los precios que pusimos. La tribuna que le dimos a los hinchas de la Selección Peruana es una preferencial. En la final de la Libertadores salía USD 1200 y se agotó, no podemos regalar esa tribuna”, acotó el directivo uruguayo.

Fecha y hora confirmada para los partidos de Perú

Perú visitará a Uruguay en la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 y el choque será clave para determinar a los clasificados para la Copa del Mundo. Debido a su trascendencia, la FPF reveló que el partido se jugará el jueves 24 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), en paralelo a otros encuentros importantes.

Por otro lado, en la fecha 18, la tendencia será similar. El Perú vs. Paraguay, en el Estadio Nacional se Lima, se llevará a cabo el martes 29 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), al mismo tiempo que el Chile vs. Uruguay, Ecuador vs. Argentina y Venezuela vs. Colombia. En esta jornada final de Eliminatorias, el Bolivia vs. Brasil tendrá una planificación distinta.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.