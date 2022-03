En los años 80, un escurridizo atacante, apodado el ‘Principito’, dejó el anonimato a través de golazos, potencia y habilidad. Con la selección de Uruguay , jugó el Mundial de Italia 90 , compartió vestuarios con Enzo Francescoli, Pablo Bengoechea y Daniel Fonseca, y estuvo al mando del ‘Maestro’ Óscar Washington Tabárez. Hablamos de Rubén Sosa, ídolo en Nacional y en el Inter de Milán (con el que ganó la Copa UEFA en 1993-1994), quien debutó a los 15 años en Danubio con Sergio Markarián como DT, en 1982.

A pocos días del Uruguay vs Perú, ‘Sosita’ charló con Depor sobre el duelo que tiene pinta de final y se jugará el jueves 24, en el estadio Centenario de Montevideo. ‘Alegría, alegría’, como lo llaman cariñosamente por su buena vibra, destacó el trabajo de Ricardo Gareca , y elogió el juego de Gianluca Lapadula , a quien considera un jugador más sudamericano que italiano.

¿El Uruguay vs Perú será una final adelantada para clasificar a Qatar 2022?

Sí, Perú ha crecido mucho. Hay que tener un respeto. Sobre todo, por tener un técnico que ha sido delantero, como yo. Es muy inteligente, se metió en la sangre del fútbol peruano. Se jugará a estadio lleno en el Centenario, pero hay que jugarlo respetando a Perú.

¿Cómo define el juego del ‘9′ de la blanquirroja, Gianluca Lapadula?

Me gusta mucho. Para mí, no es italiano, sino sudamericano. Tiene el mismo juego que nosotros. Tiene el regate, el buen pase, buena pegada. Tiene la sangre sudamericana, eso lo hace igual que nosotros. Le vino bien a Perú, para un equipo te empuja a jugar mejor, a tener la pelota. Tiene la calidad que puede sacar un gol de un tiro fuera del área, de un rebote.

¿Hay otro jugador peruano por destacar?

De la mitad para arriba, Perú está muy bien armado. Hay que temerle. Han crecido mucho, hay que estar atentos.

El partido también se pude definir a su estilo: un gol de tiro libre...

Para un entrenador, es importante tener un diez o un once que, en los tiros libres, en los costados, te ponga la pelota en la cabeza, en el punto penal. Hoy en día, en el fútbol también se hacen muchos goles de córner o a través de falta cerca del área. Un tiro libre es como un penal.

Con la ‘Celeste’, el ‘Principito’ jugó en Italia 90. Compartió equipo con Pablo Bengoechea.

¿Cómo analiza el trabajo del técnico Diego Alonso en reemplazo de Tabárez?

Al ‘Maestro’ me gustaría que lo tengan como mánager en la selección. Quería un Mundial más, pero no salíamos del mismo juego. Ha entrado un técnico joven, que ha jugado al fútbol, y que le da libertad a todo. Antes jugaban los mismos. Ahora, sabes los titulares cuando vas al estadio. Tiene a todos contentos, eso es bueno.

¿Qué recuerdos de los enfrentamientos con Perú?

Tuve la suerte de marcarle goles en Lima y también en Montevideo. Era la selección a la que le hacía más goles. Fue muy lindo, en las Eliminatorias para Italia 90. Es un país cariñoso. Nunca fue fácil Perú. Ahora han crecido mucho.

¿Qué le parece los 300 dólares que cobran para que los peruanos alienten en el Centenario?

A mí me sorprendió. No pensé que sería tan caro para los peruanos. Me pareció un poco exagerado.

Debutó como futbolista profesional a los 15 años bajo las órdenes de Sergio Markarián, en Danubio...

Sergio es como mi padre. Yo tenía 15 años y él me llamó para la Primera. Markarián es otra persona muy inteligente. Habla muy bien de los jugadores.

En el ‘Calcio’ de Italia, ‘Sosita’ se convirtió en referente del gol con el Inter de Milán.

Hay otro colega suyo que dirigió en Nacional, hoy en Universitario de Deportes: Álvaro Gutiérrez...

Alvarito lo tuvimos cuando ganamos la Copa América del 95, en Montevideo. Después, varios años en Nacional, salía campeón y se iba. Tiene un buen trato con los jugadores, y siempre sale campeón. Agarró un equipo de historia (Universitario). Le deseo lo mejor.

Reemplazó a su compatriota Gregorio Pérez, quien dejó el buzo por problemas de salud...

A Gregorio lo tuvimos en Italia 90, como asistente del ‘Maestro’. Lo que te dice es la verdad, te puede doler o no. Le deseo que pronto vuelva a las canchas.

¿Es verdad que, con Nacional, quiso bajar a la cancha en un helicóptero?

En 1998 salimos campeones y llamé al presidente de la República de Uruguay (Julio Sanguinetti). Le dije que sería buenísimo bajar con la Copa del Bicentenario, pero me respondió que no se podía. Después, dimos la vuelta olímpica con una limosina, con un camión de bomberos, muchas cosas que lo hacía feliz.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR