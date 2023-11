La Selección Peruana no muestra su mejor versión desde la llegada de Juan Reynoso al banquillo y eso se refleja en nuestra ubicación en la tabla de posiciones: estamos en el último lugar, con apenas un punto. Encima, no anotamos en las cinco primeras jornadas. Y, como si todo eso no fuera suficiente, no se percibe la misma atmósfera con la ‘12′. A propósito de este último escenario, Juan Reynoso tomó la palabra y le envió un mensaje a la hinchada bicolor: el DT dejó en claro que el apoyo desde las graderías será clave para el compromiso de este martes ante Venezuela, en el Estadio Nacional (9 pm).

“La bandera va más allá de alguna simpatía. Ojalá se los traslademos y hagamos sentir a los jugadores. Dios quiera que haya, desde la tribuna, aliento y respaldo”, sostuvo el entrenador del combinado blanquirrojo en conferencia de prensa brindada a un día del partido contra los llaneros por Eliminatorias.

Por otro lado, Juan Reynoso confesó que entiende el malestar de la hinchada nacional, pero que ello no significa que exista un grado de rechazo entre ambos lados, por lo que siente que los próximos partidos de la Selección Peruana podrían ser claves para tomar un segundo aire en el certamen internacional.

“Lo entiendo (al hincha) porque yo he sido hincha. Y más que molestarnos, nos motiva. Que esté rota o no (la relación), lo pensará cada quien”, agregó el estratega que solo ha podido sumar un punto en la presente edición de las clasificatorias sudamericanas con la escuadra bicolor. Fue en el empate ante Paraguay, en la primera jornada.

¿En qué canales ver el Perú vs. Venezuela?

Según los derechos televisivos para las Eliminatorias 2026 en cada país de Sudamérica, estos son los canales que transmitirán el partido entre Perú y Venezuela: ATV (Canal 9), América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (003 y 703 HD) en Perú; Globo en Brasil; AUFTV Antel TV y DIRECTV en Uruguay; Chilevision y Paramount+ en Chile; Caracol TV en Colombia; El Canal del Fútbol y Teleamazonas en Ecuador; TyC Sports en Argentina; GEN en Paraguay; ByM Sport, Televen, SimpleTV y Venevisión en Venezuela; y FBF Play en Bolivia.

¿A qué hora comienza el Perú vs. Venezuela?

El partido entre Perú y Venezuela está programado para este martes 21 de noviembre a las 9:00 p.m. según el horario local, como en Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 11:00 p.m., en Paraguay, Venezuela y Bolivia a las 10:00 p.m., en México a las 8:00 p.m., mientras que en España a las 4:00 a.m. del miércoles 22.





