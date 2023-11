El 10 de marzo de 2023, Fernando Batista fue designado como nuevo director técnico de Venezuela, luego de la salida de José Pekerman, quien cumplió su contrato con la escuadra vinotinto y no renovó su vínculo para el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Tras largos días de trabajo, el DT no solo se ganó el respeto del hincha llanero, sino también el de sus rivales, luego de demostrar un importante crecimiento que buscará sostener, este martes, ante la Selección Peruana. Los números no mienten: marchan en el cuarto lugar, con ocho puntos.

Y es que, desde su llegada, solo ha caída en una ocasión de las nueve presentaciones que tuvo (oficiales y no oficiales) llenando de confianza al plantel encabezado por Salomón Rondón y Yefferson Soteldo, quienes son los abanderados del equipo que llegará a Lima en búsqueda de tres puntos más en el certamen.

En medio de este escenario, es importante destacar que Venezuela le empató a Brasil, de visitante; es decir, la Selección Peruana deberá tomar sus precauciones ante un combinado que llega lleno de confianza al Estadio Nacional y con ganas de revertir la historia en contra que posee ante la blanquirroja, jugando en Lima.

Los dirigidos por Fernando Batista son conscientes de que el oponente de turno no la pasa nada bien (la bicolor está en la última posición), por lo que intentarán alargar la agonía de Juan Reynoso y aprovechar el complicado momento del cuadro bicolor.

Registros de Batista en Venezuela

PARTIDOS JUGADOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS DG 9 5 2 1 6

Los partidos de Batista con Venezuela

FECHA TORNEO RESULTADO 24/03 Amistoso Venezuela 2-1 Arabia Saudita 28/03 Amistoso Uzbekistán 1-1 Venezuela 15/06 Amistoso Venezuela 1-0 Honduras 18/06 Amistoso Venezuela 1-0 Guatemala 07/09 Eliminatorias Colombia 1-0 Venezuela 12/09 Eliminatorias Venezuela 1-0 Paraguay 12/10 Eliminatorias Brasil 1-1 Venezuela 17/10 Eliminatorias Venezuela 3-0 Chile 16/11 Eliminatorias Venezuela 0-0 Ecuador

Venezuela es cuarto de las Eliminatorias 2026 (Foto: AP)

La palabra de Batista con miras al Perú vs. Venezuela

En Venezuela no dejan un hilo suelto para el partido contra la Selección Peruana y Fernando Batista -quien viene realizando una destacada campaña en estas cinco primeras jornadas del proceso clasificatorio- sueña con conseguir otro resultado importante en su visita a la capital incaica.

“Sabemos de la necesidad que tiene Perú porque no ha empezado bien las Eliminatorias, pero como digo siempre, queremos competir y veo bien a los muchachos para ir a hacer un gran partido en Lima”, manifestó el entrenador de 53 años en su última conferencia de prensa, donde analizó a la ‘Blanquirroja’ y el reto que le espera en Lima.

¿En qué canales ver el Perú vs. Venezuela?

Según los derechos televisivos para las Eliminatorias 2026 en cada país de Sudamérica, estos son los canales que transmitirán el partido entre Perú y Venezuela: ATV (Canal 9), América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (003 y 703 HD) en Perú; Globo en Brasil; AUFTV Antel TV y DIRECTV en Uruguay; Chilevision y Paramount+ en Chile; Caracol TV en Colombia; El Canal del Fútbol y Teleamazonas en Ecuador; TyC Sports en Argentina; GEN en Paraguay; ByM Sport, Televen, SimpleTV y Venevisión en Venezuela; y FBF Play en Bolivia.

¿A qué hora comienza el Perú vs. Venezuela?

El partido entre Perú y Venezuela está programado para este martes 21 de noviembre a las 9:00 p.m. según el horario local, como en Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 11:00 p.m., en Paraguay, Venezuela y Bolivia a las 10:00 p.m., en México a las 8:00 p.m., mientras que en España a las 4:00 a.m. del miércoles 22.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO