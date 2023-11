La Selección Peruana no endereza su rumbo en las Eliminatorias 2026 y tras la derrota ante Bolivia (2-0) todo se pone cuesta arriba, no solo por los resultados y al ubicación en la tabla de posiciones –última con un punto, cuatro derrotas al hilo y un empate–, sino también porque el equipo no muestra ni ápice de mejoría fecha tras fecha. Con ese panorama, este martes 21 de noviembre recibiremos a Venezuela en el estadio Nacional y de consumarse una nueva derrota, el proyecto comandado por Juan Reynoso podría tener su punto final.

Desde el bando contrario ya nos tienen en la mira y así lo dejó en claro Fernando Batista, director técnico de la ‘Vinotinto’, quien viene realizando una destacada campaña en estas cinco primeras jornadas del proceso clasificatorio. En total, contabilizando el último 0-0 con Ecuador, los llaneros suman dos triunfos, dos empates y una sola derrota, destacando el 1-1 que rescataron ante Brasil en la fecha 3.

“Sabemos de la necesidad que tiene Perú porque no ha empezado bien las Eliminatorias, pero como digo siempre, queremos competir y veo bien a los muchachos para ir a hacer un gran partido en Lima”, manifestó el entrenador de 53 años en su última conferencia de prensa, donde analizó a la ‘Blanquirroja’ y el reto que le espera en Lima.

Por otro lado, en referencia al trámite que vivió en el compromiso con Ecuador, Batista rescató el punto que se llevaron a pesar de haber jugado en condición de locales, pues enfrente tuvieron a una selección muy dura y que también supo hacer lo suyo. “Fue un partido muy parejo, casi no hubo llegadas claras. Siempre queremos mejorar, hoy solo nos tocó llevarnos un punto, aunque mantuvimos el arco en cero. El camino es muy largo”, agregó.

Finalmente, el estratega rescató los valores que vienen destacando en Venezuela y lo importante que son para su idea de juego. A pesar de tener elementos jóvenes, Fernando Batista ha sabido encontrarles un lugar y potenciarlos con futbolistas de mayor experiencia como Salomón Rondón, Yeferson Soteldo, Rómulo Otero y Tomás Rincón. Sin duda alguna, la Selección Peruana afrontará un partido durísimo.

“Cristian Cásseres está viviendo un gran momento en su club y nos puede aportar muchas en el mediocampo. Samuel Sosa nos gusta por su perfil en el 1 vs. 1 y por su pegada. Pero consideramos a todos de la misma manera”, puntualizó.

¿Qué se le viene a Perú tras la fecha doble?

Luego de esta derrota por 2-0 ante Bolivia, la Selección Peruana volverá a jugar la próxima semana cuando le toque recibir a Venezuela por la sexta jornada de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el martes 21 de noviembre desde las 9:00 p.m., se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido en exclusiva para todo el territorio nacional a través de las señales de ATV (Canal 9), América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (Canal 3 y 703 de la parrilla de Movistar).

Posteriormente a esta fecha doble de noviembre, las selecciones sudamericanas no volverán a jugar hasta septiembre del 2024, luego de la Copa América que se llevará a cabo en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio del próximo año. Así pues, la ‘Bicolor’ deberá enfocarse en sumar la mayor cantidad de puntos posibles al cierre de este 2023, para así llegar con un mejor panorama para las jornadas 7 y 8, donde se medirá con Colombia y Ecuador, respectivamente.





