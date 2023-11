Los últimos resultados de Juan Reynoso con la Selección Peruana han dejado mucho que desear: de 15 unidades en juego en las Eliminatorias Sudamericanas 2026, el ‘Ajedrecista’ registra un punto. Así pues, luego de la derrota ante Bolivia, la ‘Bicolor’ quedó relegada en el último lugar de la tabla de posiciones, por lo que deberá replantear y conseguir una victoria ante un motivado Venezuela. En medio de este contexto, también han empezado a sonar nombres que podrían sustituir al DT nacional en el banquillo del equipo patrio, como es el caso de Jorge Sampaoli.

Tal y cómo informó TNT Sports Argentina, Sampaoli es uno de los entrenadores que se perfila a ser candidato para dirigir al equipo incaico. “Perú marcha último en las Eliminatorias con apenas 1 punto, y con la continuidad de Juan Reynoso en duda uno de los nombres que comenzó a sonar es el de Jorge Sampaoli”, se lee en la publicación que realizaron en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Por el momento, el argentino se encuentra sin actividad, luego de su último paso por el Brasileirao. El nacido en Casilda fue destituido de su cargo en Flamengo, tras una seguidilla de malos resultados, motivo por el que se encuentra en busca de nuevas opciones.

Eso sí, pese a la delicada situación que atraviesa con la Selección Peruana, Juan Reynoso aseguró que seguirá al mando de la ‘Bicolor’ y que respetará su contrato. “Ese tema no lo resuelvo. Mientras veo el esfuerzo de los chicos, la bronca con la que terminan, me ilusiono. De ahí en más, sé que esto es fútbol, hay situaciones ajenas a la cancha que suman y restan. Siempre he sido muy perseverante y hoy no va a ser la excepción. Mi contrato es por todo el proceso. Entiendo a la gente por la molestia, no comparto su opinión. El fútbol está hecho de estos momentos y lo que hace la diferencia es los que revierten estas situaciones”, señaló el DT nacional.

Los números que dejó Jorge Sampaoli en Flamengo

La salida de Sampaoli dio mucho de qué hablar en Brasil. Los problemas internos con miembros del plantel y derrotas en los partidos más importantes del Brasileirao, originaron que el DT argentino salga por la puerta falsa en el 2023.

Así pues, el extécnico de la Selección de Chile disputó un total de 39 partidos, registrando 20 triunfos, 11 empates y ocho derrotas. En el momento de su salida, Flamengo ocupó la séptima posición del Brasileirao, ubicación extraña para la institución que peleó los primeros lugares en las últimas temporadas. No obstante, sin él, ahora el ‘Fla’ se encuentra en la sexta ubicación.

¿Qué se le viene a Perú tras la fecha doble?

Luego de esta derrota por 2-0 ante Bolivia, la Selección Peruana volverá a jugar la próxima semana cuando le toque recibir a Venezuela por la sexta jornada de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el martes 21 de noviembre desde las 9:00 p.m., se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido en exclusiva para todo el territorio nacional a través de las señales de ATV (Canal 9), América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (Canal 3 y 703 de la parrilla de Movistar).

Posteriormente a esta fecha doble de noviembre, las selecciones sudamericanas no volverán a jugar hasta septiembre del 2024, luego de la Copa América que se llevará a cabo en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio del próximo año. Así pues, la ‘Bicolor’ deberá enfocarse en sumar la mayor cantidad de puntos posibles al cierre de este 2023, para así llegar con un mejor panorama para las jornadas 7 y 8, donde se medirá con Colombia y Ecuador, respectivamente.





