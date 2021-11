Venezuela pasa por uno de sus peores momentos futbolísticos de los últimos años. A pesar de haber levantado un poco su nivel en las últimas Eliminatorias Sudamericanas, la ‘Vinotinto’ vive sumergida en una crisis de resultados, que la ubican como últimos de la cita premundialista.

Esta es la coyuntura bajo la que llega el conjunto llanero para su choque ante Perú, por la fecha 14 del proceso clasificatorio, ocasión idónea para que el equipo de Ricardo Gareca acabe con una racha de 24 años sin ganar en tierras venezolanas.

Para conocer un poco la actualidad del equipo dirigido por Leonardo González, Depor conversó con el periodista y narrador del canal La Tele Tuya, Lenín Caraballo.

“Tiene graves problemas en la pelota detenida. Justamente ante Ecuador se perdió a partir de un tiro libre. Hay que sumarle la rotación que se está dando en el arco. Wuilker Faríñez viene con poca actividad en el Lens (Francia), Joel Graterol ahora está en el banco del América de Cali. Por esa razón se le dio la titularidad de Rafael Romo que tiene minutos en Bélgica, pero no dejó buena impresión. No tenemos seguridad en el arco, como también la zona defensiva, ya que no se ha consolidado una pareja de centrales”, argumentó.

Sin embargo, no todo ha sido negativo bajo el mando del entrenador interino, quien ante Perú se despedirá del banquillo Vinotinto. Entre las cosas más destacables está que encontró variantes para jugadores importantes que no han podido estar en los últimos partidos.

“Es difícil encontrarle puntos altos a esta selección. Se podría destacar el orden, que es algo que se carecía anteriormente con José Peseiro. Hoy con Leo Gonzáles se pasó a jugar con línea de cuatro. Se ve una selección más ofensiva, que pudo ganar su segundo partido en las Eliminatorias, hace unas fechas ante Ecuador en el Olímpico de Caracas”, manifestó.

“También hay que destacar que este entrenador le ha quitado la dependencia de algunos jugadores. A falta de Salomón Rondón, apareció el joven Eric Ramírez del Dinamo de Kiev, que viene mostrando cosas muy positivas. Asimismo, en lugar de Jefferson Soteldo encontró al ‘Brujo’ Martínez, que cada vez se atreve más en llegar al área rival”, finalizó.









