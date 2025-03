Aunque todavía hay camino por recorrer, el triunfo de la Selección Peruana por 3-1 contra Bolivia reavivó las esperanzas de una posible clasificación al Mundial. La Bicolor dejó el último lugar de las Eliminatorias 2026 y se puso a tres puntos del repechaje. Por eso, ganarle a Venezuela este martes en Maturín es crucial para mantener el sueño intacto; sin embargo, será difícil porque el margen de error es mínimo. Para Martín Liberman, periodista argentino, Perú pudo evitar esta situación desde un inicio eligiendo al entrenador correcto. Algo que no sucedió.

Desde su punto de vista, la selección peruana se equivocó con la elección de los sucesores de Ricardo Gareca, hoy a cargo de Chile. Primero fue Juan Reynoso, a quien jamás le vio pasta para asumir el cargo a pesar de su experiencia en la Liga MX; y luego fue Jorge Fossati, quien tampoco supo ordenar la casa y enmendar los desaciertos del ‘Cabezón’ y de la FPF.

“Cuando empiezas eligiendo mal al entrenador, hiciste mal la mitad de tu trabajo y si haces mal esa mitad, es muy difícil aún haciendo bien la otra mitad. Creo que se juntaron ambas cosas: un mal momento de los jugadores con técnicos pésimamente elegidos. Yo lo dije en su momento, Reynoso no era el hombre; era una pésima decisión de la FPF”, expresó en su programa de YouTube.

Liberman aseguró que no tiene nada en contra de Reynoso, de quien destacó sus logros conseguidos en el fútbol mexicano, pero reafirmó que no era el indicado para continuar el legado del ‘Tigre’. “Lamentablemente, el tiempo me dio la razón. “Yo no tengo nada en contra de Reynoso, sólo que no era el hombre para dirigir a la selección peruana por más buen trabajo haya hecho en el fútbol mexicano. Todos sabemos que es un buen entrenador, lo tenemos clarísimo”, añadió.

La crítica también fue dirigida hacia Jorge Fossati, quien llegó en reemplazo de Reynoso para enderezar el camino de la Bicolor en las Eliminatorias, pero tampoco pudo lograrlo. Si bien el periodista argentino consideró que el ‘Nono’ tenía más experiencia que el ‘Cabezón’ para el cargo, careció de carácter para imponer su voz en situaciones que complicaron el rendimiento del combinado nacional.

“Perú hipotecó gran parte del camino con Reynoso y lo siguió hipotecando con Fossati, que creo yo que estaba un poco más apto, pero tampoco era el hombre para la Federación Peruana de Fútbol caprichosa desde el momento que dejó ir a Ricardo Gareca”, sostuvo el comunicador. Además, recordó el caso de Renato Tapia: “Fueron a jugar sin Tapia la Copa América por no pagarle un seguro y aceptó Fossati. Él tenía que haberse plantado: señores, lo aseguran o me voy”.

En ese sentido, Liberman concluyó que gran parte de lo que le pasa con Perú es por culpa de la elección de los entrenadores. “La FPF pretendió bajarle el sueldo a Gareca cuando en realidad deberían darle un cheque en blanco. Entonces, gran parte del sufrimiento de Perú para intentar llegar a la próxima Copa del Mundo es por los inconvenientes de su Federación en cuanto a la elección de los entrenadores”, subrayó.

¿Cuándo es el partido entre Perú vs. Venezuela?

Luego de vencer a Bolivia por 3-1 en el Nacional, la Selección Peruana volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Venezuela, por la jornada 14 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso se disputará el martes 25 de marzo desde las 7:00 p.m. (horario peruano, con una hora más en Venezuela) y tendrá lugar en el Estadio Monumental de Maturín.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para la señal abierta del territorio peruano, mientras que Movistar Deportes cuenta con los derechos televisivos para la señal de cable. Además, en suelo venezolano se podrá ver por Venevisión y ByM Sport. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.





