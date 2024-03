Desde que Piero Quispe debutó profesionalmente con Universitario de Deportes en el 2021, se notaba que sería un futbolista diferente, de esos gambeteadores y atrevidos que pocas veces aparecen y destacan con luz propia en el fútbol peruano. El tiempo pasó y lo que muchos presagiaron en su momento se confirmó, no solo con el gran 2023 que hizo para colaborar con el título de la ‘U’, sino también con el nivel que lo llevó al extranjero y ser habitualmente convocado a la Selección Peruana.

Aunque para muchos sigue siendo ‘Pierito’, con 22 años es el llamado a asumir la responsabilidad de darle juego a la ‘Blanquirroja’ en este nuevo proceso de la mano de Jorge Fossati, tal como se vio en el reciente triunfo por 4-1 sobre República Dominicana. El volante nacional fue titular y se estrenó marcando su primer gol con la ‘Bicolor’, algo que venía buscando desde hace rato. El último martes por fin se le dio y ahora será importante para que retome confianza en Pumas UNAM.

A propósito de este rendimiento de Piero Quispe, Jefferson Farfán y Yoshimar Yotún hablaron de él en la última edición de Enfocados, el programa que tiene la ‘Foquita’ junto a Roberto Guizasola. En un momento de la entrevista al mediocampista de Sporting Cristal, ‘JF10’ relató cómo asumió un liderazgo diferente dentro de la Selección Peruana.

Farfán contó que fue Pablo Bengoechea quien pidió el dorsal ‘10’ para su camiseta, cuando este era asistente técnico de Sergio Markarián. A partir de entonces la exigencia fue mayor y le tocó responder dentro del terreno de juego. “‘Pide la número ‘10’, a partir de ahora vas a usar la ‘10’ y quiero que tú asumas la responsabilidad del equipo’”, relató el exdelantero.

En esa misma línea, Yotún dijo que “a Quispe se la pueden dar, que ya comience a sentir”, en referencia de sus a partir de ahora, sin la presencia de Christian Cueva, le toca a él ser más determinante en la ‘Bicolor’. A su vez, Jefferson agregó: “Sí, yo creo que sí, que sienta la pegada. A mí me gusta, ‘ratonero’”.

Con toda la experiencia de sus más de 100 partidos con la Selección Peruana, ‘Yoshi’ sabe que incluso en la manera de llamarlo tiene que haber un tono diferente, para que sepa que ya no es aquel juvenil que apareció en el 2021 y que ahora ya tiene otras credenciales. “No es para hablar mal, ya no es ‘Pierito’ ya. Ya está en una liga buena, un equipo bueno”, sostuvo el jugador ‘celeste’.

Piero Quispe lleva un gol en cuatro partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)





¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego del triunfo por 4-1 sobre República Dominicana, la Selección Peruana volverá a tener actividad en junio cuando se programe una nueva fecha FIFA, en donde enfrentará nuevamente a dos rivales en amistosos aún por confirmar. Si bien todavía no se conocen a los rivales, Jorge Fossati adelantó que están trabajando para que sean sudamericanos y que uno de los duelos se juegue en Lima, y el otro en Estados Unidos.

De esta manera, la ‘Bicolor’ cerrará sus partidos de preparación y en total serán cuatro los encuentros que sumará Jorge Fossati a previo a su estreno oficial en la Copa América 2024. En este certamen integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá –que venció por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la Concacaf–. El debut será ante la ‘Roja’ de Ricardo Gareca, el 21 de junio en el AT&T Stadium, en Arlington (Texas).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO