Aunque la ‘era’ de Jorge Fossati inició con nota aprobatoria, siempre hay aspectos por mejorar, sobre todo por lo visto en los dos compromisos ante Nicaragua y República Dominicana. El ‘Nono’ le dio la oportunidad a varios de mostrarse bajo su sistema y, con rendimientos disparejos, algunos aprovecharon el momento y otros dejaron más dudas que certezas. En esa línea, también faltan ver nombres importantes de la Selección Peruana que no estuvieron en la convocatoria y saber dónde encajarían mejor en el 3-5-2, como es el caso de Renato Tapia.

El ‘Cabezón’ no fue considerado en la primera nómina de Fossati, pues venía recuperándose de una lesión en el muslo de la pierna derecha. No obstante, es un hecho que su nombre no genera discusión dentro del ‘11′ titular. Eso sí, dado la polifuncionalidad de Tapia la duda cae por su propio peso: debería jugar como líbero en la línea de tres o como ‘ancla’ en la mitad de la cancha , siendo dos funciones que el volante del Celta ha cumplido a cabalidad en sus últimos partidos de la ‘sele’.

Números de Tapia con la selección Partidos Minutos Goles Asistencias Perú 84 6489′ 5 1

En la mitad de la cancha

La primera opción de Renato Tapia en el 3-5-2 de Fossati es jugar en el mediocampo como el volante ‘ancla’. Una posición en la que ha jugado prácticamente toda su carrera profesional, lo hace semana tras semana en España con la camiseta del Celta de Vigo (como pivote), por lo que no tendría mayores inconvenientes de repetirlo en la ‘sele’. Es más, durante la etapa de Reynoso, el ‘Cabezón’ alternó en la zona media, cumpliendo las funciones de un mediocampista defensivo neto.

De acuerdo a lo mostrado por sus compañeros en esa misma posición ante Nicaragua y República Dominicana, no cabe duda de que Tapia tiene un paso más adelante por su experiencia y rodaje internacional . En el primer partido de Fossati, Martín Távara cumplió las que deberían ser las labores del ‘Cabezón’ en la mitad, lanzando pases y recuperando balones. El ‘Capitán del Futuro’ posee esas dos características, sumado a su juego aéreo, en defensa y en ataque.

Contra los dominicanos, el ‘Nonno’ probó a Jesús Castillo como el ‘ancla’ y el jugador de Gil Vicente de Portugal tuvo funciones más defensivas. El exvolante rimense se encargó más de la recuperación y el primer pase, a diferencia de Távara, quien buscaba lanzar pelotas. Eso sí, el joven futbolista firmó un gol en dicho amistoso, siendo un plus a su actuación. Si hay algo que caracteriza a Tapia, es un ferocidad para quitar balones y pierna fuerte en la mitad , siendo la primera opción en esa zona.

Como líbero

Aunque la posición de ‘ancla’ sea la que más veces ha desempeñado en la selección, Tapia también sabe lo que es ser central. Su faceta más reciente fue durante la etapa de Juan Reynoso, que dentro de todo lo malo, lo bueno fue ver la polifuncionalidad del jugador del Celta. Renato se paró como defensa central en partidos de Eliminatorias, siendo lo más destacado muchas veces en cada presentación.

La facilidad de poder ver todo desde atrás y la vocación defensiva le dieron un salto de calidad en la posición de zaguero. Bajo esa misma idea, Tapia puede ser el líbero que le de seguridad a la línea de tres, una defensa que se construye bajo esa premisa . No solo por la facilidad de recuperar y quitar balones, también de ser el primer pase del equipo.

Ante Nicaragua, Carlos Ascues fue el líbero de la línea de tres de Fossati, dejando muchas dudas atrás con el primer pase. El jugador de Vallejo no estuvo seguro con la pelota en los pies y defensivamente tuvo un partido discreto. Frente a República Dominicana, Anderson Santamaría lo reemplazó y aunque jugó mejor que el ‘Patrón’, incluso quitando pelotas y estando atento en la marca, el nivel del rival condiciona todo. A diferencia de Tapia que, jugando como líbero, se paró durante casi todo un partido en Asunción seguro atrás y luchó lo que pudo ante Brasil por Eliminatorias. Con ello, es una opción sólida atrás.





