Esta última fecha doble de las Eliminatorias 2026 dejó a la Selección Peruana en el noveno puesto en la tabla de posiciones y a cinco puntos del séptimo lugar, el cual da un cupo al repechaje intercontinental para ir al Mundial del próximo año. Se logró tres puntos de seis posibles y las posibilidades de seguir en la pelea por el sueño mundialista son casi nulas, con cuatro jornadas por disputarse.

Dentro de los convocados por Óscar Ibáñez para los partidos frente a Bolivia y Venezuela, hubo jugadores que se quedaron en el banquillo de suplentes o ni siquiera fueron considerados en la lista de buena fe en alguno de los duelos. El entrenador de la ‘Blanquirroja’ apostó por los futbolistas que más conocía y se escudó en la vieja guardia de los anteriores procesos.

De esta manera, elementos como Piero Quispe quedaron fuera de su consideración y ni siquiera tuvieron la posibilidad de entrar en los momentos de mayor apremio. El mediocampista de Pumas UNAM, quien anoche viajó a México luego de la fecha FIFA, a duras penas salió en lista contra Bolivia y ni siquiera fue una opción frente a Venezuela, pues se quedó en las tribunas.

Piero Quispe no registra goles oficiales con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Antes de subir a su vuelo con destino a suelo mexicano, Quispe charló brevemente con los medios de comunicación y se refirió al mal momento de la Selección Peruana en estas Eliminatorias 2026, donde nuevamente desperdiciamos la posibilidad de acercarnos al repechaje. Además, recalcó que trabajará para ser tomado más en cuenta en la fecha doble de junio.

“Estoy un poco triste por no poder estar y no aportar a la selección, pero sé que tocará estar y me voy a preparar para eso. Es cosa del ‘profe’ (su ausencia), yo me voy a seguir preparando para dar lo mejor de mí y sé que me llegará la oportunidad”, manifestó el exjugador de Universitario de Deportes.

Por último, Quispe no ocultó su esperanza de todavía seguir con vida en los cuatro encuentros pendientes y aseguró que el plantel no bajará los brazos hasta que matemáticamente ya no tengamos chances de clasificar. “Triste por el resultado, pero aún quedan cuatro finales. Tengo mucha fe en que vamos a sacar un resultado positivo y vamos con todo en donde nos toque”, aseveró.

El panorama será sombrío de aquí hasta junio, cuando se disputará una nueva fecha doble de las Eliminatorias 2026 y la Selección Peruana tenga que visitar a Colombia en Barranquilla y recibir a Ecuador en Lima. Estamos a cinco puntos de la zona de repechaje con 12 unidades en disputa; sin embargo, la lógica y el rendimiento del equipo nos da pocas esperanzas de creer que esto va a cambiar en lo que resta del proceso clasificatorio.

Perú cayó por 1-0 ante Venezuel en Maturín. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

Luego de caer por 1-0 a manos de Venezuela, la Selección Peruana volverá a tener actividad en junio, cuando visite a Colombia por la jornada 15 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso todavía no ha sido programado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), pero se sabe de antemano que se disputará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para la señal abierta del territorio peruano, mientras que Movistar Deportes cuenta con los derechos televisivos para la señal de cable. Además, en suelo colombiano se podrá ver por Caracol TV y RCN. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

