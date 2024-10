A pocos días del partido entre Perú y Brasil por la décima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, una declaración inesperada ha sacudido el ambiente futbolístico. El presidente de Brasil, Lula da Silva, ha lanzado un insólito pedido que ha generado debate. En una entrevista reciente para una radio brasileña, el mandatario sugirió a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) que no convoque a jugadores que militan en el extranjero para los próximos compromisos de la ‘Canarinha’. Esta petición, que afectaría directamente a estrellas como Vinícius Jr., Rodrygo y Raphinha, ha causado gran revuelo en la previa del duelo que se disputará en el Estadio Nacional Mané Garrincha, en Brasilia.

La sorprendente solicitud llega luego de la ajustada victoria de Brasil ante Chile (2-1) en Santiago, donde dos jugadores del Brasileirão, Luiz Henrique e Igor Jesus, ambos del Botafogo, fueron los héroes al anotar los goles que sellaron el triunfo. Con este resultado como respaldo, Lula parece convencido de que el talento local es suficiente para sostener a la selección brasileña en su camino hacia el Mundial.





El pedido de Lula: un golpe a los “extranjeros”





En su intervención, Lula reveló que había mantenido una reunión con Ednaldo Rodrigues, presidente de la CBF, para expresarle su opinión sobre las convocatorias de la selección. La sugerencia fue clara: dar más protagonismo a los jugadores que militan en el campeonato local y prescindir de los futbolistas que juegan en ligas europeas o fuera de Brasil.

“Los que están fuera no son mejores que los que están aquí”, afirmó Lula da Silva, desatando una ola de reacciones. El mandatario, conocido por su afición al fútbol, argumentó que en Brasil existe suficiente talento para competir al máximo nivel y que no es necesario depender de las estrellas que juegan en clubes europeos. “En Brasil hay jugadores buenos y de la misma calidad (que los que están fuera), entonces den oportunidades a los que están aquí”, añadió.

Lula reveló que había mantenido una reunión con Ednaldo Rodrigues, presidente de la CBF, para expresarle su opinión sobre las convocatorias de la selección. (Foto: EFE)

¿Un Brasil sin Vinicius y Rodrygo?





Las declaraciones de Lula ponen en tela de juicio la presencia de algunas de las figuras más importantes de la actual Canarinha, como Vinicius Jr. y Rodrygo, ambos jugadores clave del Real Madrid. Estos dos jóvenes delanteros han sido parte fundamental de la ofensiva brasileña en los últimos tiempos, pero según el presidente, podrían no ser indispensables para el equipo nacional.

Lo mismo ocurre con Raphinha, estrella del FC Barcelona y actual capitán de la selección brasileña, quien también quedaría fuera de las futuras convocatorias si se siguieran las recomendaciones de Lula.

Para reforzar su punto, Lula no dudó en citar a algunas de las leyendas más grandes de la historia del fútbol brasileño. “En la actualidad no hay ningún Garrincha ni Romário en equipos extranjeros, solo un montón de jóvenes que aún no son cracks”, declaró, haciendo referencia a que en el pasado, los mejores futbolistas de Brasil jugaban en el país y no necesitaban emigrar para alcanzar el éxito internacional.

Rodrygo y Vinícius Junior quedarían fuera de la selección de Brasil si en la CBF siguen los consejos del presidente Lula. (Foto: Getty Images)

Perú vs. Brasil: fecha, hora y canal





Perú vs. Brasil se enfrentan el martes 15 de octubre por la jornada 10 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este partido comenzará a las 7:45 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Bolivia, Chile y Paraguay iniciará a las 8:45 p.m. Una hora más tarde, a las 9:45 p.m., dará inicio en Argentina y Uruguay. En México, el choque comenzará a las 6:45 p.m.

Perú vs. Brasil será transmitido en suelo peruano por señales de Latina TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en Latina y Movistar TV App. En Brasil, el encuentro se podrá seguir a través de SPORTV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales pirata.





El calendario de Perú en las Eliminatorias 2026

JORNADA PARTIDO FECHA HORA 10 Brasil vs. Perú Mar. 15/10 19:45 (PER) 11 Perú vs. Chile 14/11 Por definirse 12 Argentina vs Perú 19/11 Por definirse 13 Perú vs. Bolivia 20/3/25 Por definirse 14 Venezuela vs Perú 25/3/25 Por definirse 15 Colombia vs. Perú 4/6/25 Por definirse 16 Perú vs. Ecuador 9/6/25 Por definirse 17 Uruguay vs. Perú 9/9/25 Por definirse 18 Perú vs. Paraguay 14/9/25 Por definirse

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026





Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 9 6 1 2 13 5 8 19 2 Colombia 9 4 4 1 9 6 3 16 3 Uruguay 9 4 3 2 13 6 7 15 4 Brasil 9 4 1 4 11 9 2 13 5 Ecuador 9 4 3 2 6 4 2 12 6 Bolivia 9 4 0 5 11 15 -4 12 7 Venezuela 9 2 5 2 7 8 -1 11 8 Paraguay 9 2 4 3 2 3 -1 10 9 Perú 9 1 3 5 3 10 -7 6 10 Chile 9 1 2 3 5 14 -9 5

Perú venció 1-0 a Uruguay con gol de Miguel Araujo en la novena fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. (Foto: EFE)

TE PUEDE INTERESAR