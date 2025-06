Prácticamente eliminados de toda opción por ir al Mundial 2026, en Perú se comienza a diseñar el plan para encaminar al equipo hacia la Copa del Mundo de 2030. Aunque parece lejano, este trabajo debe iniciar lo más pronto posible para fortalecer cada sector que implica un mejor desarrollo. En ese sentido, desde la FPF parecen entender la situación e iniciaron las conversaciones, por lo que el primero fue un DT argentino: Ramón Díaz. El estratega se encuentra libre -tras su paso por Corinthians- y asoma como una de las opciones para tomar el buzo de la Bicolor.

De acuerdo a la información de Enrique de la Rosa, no existen conversaciones con el afán de formalizar un acuerdo para tenerlo en Videna. Sin embargo, lo que hubo son sondeos para saber si podría estar interesado en el proyecto y tomar las riendas en un reto complicado para cualquier profesional.

“El entrenador con el que han hablado es Ramón Díaz, lo han tanteado, averiguado. Todavía no hay una negociación ni nada, pero es uno de los entrenadores que llama la atención. Ha dirigido a André Carrillo, dirigió en Paraguay y creo que no le fue bien, pero me parece que si eligen a Ramón Díaz es un muy buen técnico”, indicó en ‘Fútbol Champán’.

A su vez, mencionó que es el “más alcanzable” para los intereses de la FPF y el presupuesto que se podría manejar en este objetivo, resaltando también que otros medios hablaron de un posible tanteo a Tité, quien también se encuentra libre y cuenta con amplia experiencia por ser DT de Brasil y otro equipos.

Cabe resaltar que, desde la FPF, indicaron que Óscar Ibáñez fue designado como DT interino para las fechas restantes de las Eliminatorias al Mundial 2026. El estratega cuenta con cuatro partidos, dejando como saldo una victoria (ante Bolivia), dos empates (contra Ecuador y Colombia) y una derrota (ante Venezuela).

Su llegada se debió a la salida de Jorge Fossati, producto de los malos resultados en Eliminatorias y también un bajo desempeño en la Copa América. En el inicio del actual proceso, Juan Reynoso fue quien tomó el mando, dejando un saldo de solo 2 puntos en 6 partidos disputados por todo el 2023.

Por lo pronto, no hay novedades certeras de quién será el nuevo DT de la Selección Peruana. Si bien matemáticamente aún hay posibilidades, el próximo duelo ante Uruguay será clave para saber qué le espera a la Bicolor. Además, en setiembre culminarán las presentes Eliminatorias.

¿Cuándo juega Perú vs. Uruguay?

El compromiso entre Perú vs. Uruguay está programado para el mes de setiembre del presente año, con fecha y horario aún por definir. Este duelo marcará el inicio de la última fecha doble en las Eliminatorias al Mundial 2026.

La transmisión estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para la señal abierta en todo el territorio peruano, mientras que por cable será televisado en Movistar, disponible en los canales 3 y 703 HD de Movistar TV. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR