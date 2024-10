En la vida, los matrimonios y los vínculos sentimentales suelen iniciar con una luna de miel donde todo es color de rosa, donde la felicidad abunda por doquier y los conflictos están encerrados bajo siete llaves. Desde afuera hay una percepción muy superficial de los hechos y no siempre se dimensiona lo que pasa tras bambalinas. Eso solo lo saben los protagonistas. En ese sentido, cuando parecía que todo era armonía en la Selección de Uruguay tras un balance positivo de lo que se vio en la Copa América, la vuelta a las Eliminatorias 2026 trajo consigo los empates sin goles frente a Paraguay y Venezuela, resultados que fueron el punto de partida para que se abriera una olla de grillos hasta entonces desconocida y que alteró la calma en la interna del combinado ‘charrúa’.

Si bien estos empates podrían justificarse en la ausencia de varios de los titulares por la sanción de la CONMEBOL, a raíz de los lamentables incidentes que ocurrieron tras el partido con Colombia en semifinales de la Copa América (Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, Mathías Olivera, Ronald Araújo y José Marías Giménez), además de la despedida de Luis Suárez en el 0-0 contra la ‘Albirroja’ en Montevideo, por estas horas se respira un ambiente de mucha tensión alrededor de la ‘Celeste’. A puertas de una nueva fecha doble de las Eliminatorias 2026, donde visitarán a Perú y recibirá a Ecuador –el viernes 11 y el martes 15 de octubre, respectivamente–, los uruguayos están remecidos por las recientes declaraciones del ‘Pistolero’ y se abrió una grieta muy fina que puso del otro lado a Marcelo Bielsa.

Luis Suárez se retiró de la Selección de Uruguay en el empate por 0-0 con Paraguay. (Foto: Getty Images)

En una reciente con el programa De Fútbol Se Habla Así, el delantero del Inter Miami cuestionó el comportamiento del estratega argentino e hizo hincapié en la convivencia que hay en el complejo deportivo donde trabaja el plantel del seleccionado uruguayo. “En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día. Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día. Ni saludaba”, relató.

Aunque en su momento fueron meras especulaciones de la prensa charrúa, Suárez exhibió lo sucedido con Agustín Canobbio, quien aparentemente fue maltrato por Marcelo Bielsa al mandarlo a entrenar con los sparrings que acompañaron a la ‘Celeste’ en Estados Unidos. “En la Copa América hubo situaciones que me dolieron, que no las dije por el bien de la convivencia. A Canobbio lo banco en lo que sucedió. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparrings. Es una falta de respeto absoluto”, dijo.

En uno de los puntos más álgidos de las reveladoras declaraciones del ariete de 37 años, sostuvo que el comportamiento que el ‘Loco’ dice tener cuando se refiere a la gente, no lo demuestra con hechos y eso se vio reflejado en un incidente que ocurrió a la salida de una de las concentraciones. “Él hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente y en Nueva York hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente. Yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras. Yo tuve una charla con Bielsa de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió ‘muchas gracias’”, soltó.

Con el partido frente a Perú a la vuelta de la esquina, en Uruguay no quieren confiarse como sucedió en septiembre y esperan marcharse de Lima con los puntos que dejaron en el camino hace un mes. Eso sí, por ahora de lo que menos se habla es de lo estrictamente futbolístico, más allá de que Darwin Núñez fue habilitado por el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) y se perfila como titular dentro del esquema celeste para recuperar los goles que no anotaron contra Paraguay y Venezuela. ¿Qué implicancias podría generarse a raíz de las afirmaciones de Luis Suárez que pone en tela de juicio la personalidad conflictiva de Marcelo Bielsa? ¿Por qué hay posturas divididas en Uruguay? ¿Esto la una selección más vulnerable a favor de la ‘Blanquirroja’?

Marcelo Bielsa registra 17 partido al mando de la Selección de Uruguay. (Foto: Getty Images)

Dos miradas para un conflicto

A lo largo de su historia como entrenador, además de manera de trabajar dentro del campo y la intensidad con la que juegan sus equipos, Marcelo Bielsa siempre ha sido señalado por tener una personalidad muy especial, no solo puertas adentro sino también cuando se para delante de un micrófono para dialogar con la prensa. En ese sentido, las palabras de Suárez abren un abanico de posibilidades dentro de la interna de la Selección de Uruguay y que seguramente se resolverá con el correr de los días, con los partidos de las Eliminatorias de por medio. Para contextualizar el asunto, Depor conversó con Thiago Cambeiro, periodista y corresponsal de Ojo de Halcón, quien fue tajante con las declaraciones del ‘Pistolero’ y las describió como inoportunas por el contexto en que se dieron.

“Para mí fue totalmente desafortunado lo que dijo Suárez. Más allá de que eso sea así o no, me parece que no es el momento para decirlo. Suárez tomó una opinión egocéntrica y no terminó de asumir que él ya no tiene el rol que tenía hace cinco años a la selección. Entiendo lo que plantea: ¿por qué hay muchos jugadores que se están retirando de la selección? ¿Por qué hay empleados de la selección que están renunciando? Entiendo que esto pueda pasar, sinceramente no lo sé, pero tampoco es palabra santa lo de Suárez, y más teniendo en cuenta que es un referente. Me parece que si él está acostumbrado a otro tipo de funcionamiento en la interna, no por eso tiene que salir a quemar a Bielsa de la manera en que lo hizo”, expuso.

En esa misma línea, el colega cuestionó que esto salga a la luz a poco de los partidos por las Eliminatorias y con Uruguay teniendo resultados que respaldan el trabajo de Bielsa. “Le ganó Argentina de visita, que no pasaba hace muchísimos años; le ganó Brasil que no pasaba hace 20 años. Hay que sabe elegir los momentos, quizás esto lo podía hacer dentro de cuatro años o cinco y no pasaba nada. Pero hoy en día con Bielsa a la cabeza, en vísperas de una fecha doble de Eliminatorias, con Uruguay jugándose la clasificación a un Mundial, me parece que no aporta absolutamente nada. Está bien que dé su opinión por lo que representa, pero no así”, agregó.

Las declaraciones de Luis Suárez generaron opiniones divididas en Uruguay. (Foto: AUF)

Desde el lado futbolístico, Cambeiro dio su mirada sobre que pasó en septiembre y cómo Uruguay no puso cosechar los puntos que tenía presupuestado. “El nivel no tendría que haber bajado (con respecto a la Copa América). Sin embargo, si vos mirás los nombres de los suspendidos y los lesionados (Giorgian De Arrascaeta, Nicolás de la Cruz y Matías Viña), son jugadores importantes. Uno podría suponer que el planteamiento de Bielsa no debió cambiar, pero las bajas se sintieron. No eran futbolistas que iban alternando, eran titulares indiscutidos. Entonces lo que pasó fue eso, el cambio de elementos se sintió, sobre todo por el poco rodaje dentro de una oncena donde juntos no habían jugado casi nunca, además de los pocos días de entrenamiento que tienen normalmente las selecciones”, señaló.

En lo concerniente al duelo directo con la Selección Peruana, Cambeiro lo consideró como uno en donde Uruguay no puede darse de estancarse tras lo vivido en septiembre. “Está claro que es un proceso clasificatorio distinto, pero eso no quiere decir que Uruguay se pueda descuidar por más que esté tercero en la tabla de posiciones con 15 puntos. Entonces, el equipo tiene que encarar el partido como si fuera el último de las Eliminatorias y como si se estuviera jugando la clasificación al Mundial. Tiene que salir a ganar como sea y más teniendo en cuenta que después recibe a Ecuador en Montevideo, que es una selección complicada. Si se gana, el equipo de Bielsa tendrá un respiro muy importante”, aseveró.

Uruguay contará con el regreso de Darwin Núñez para el partido contra Perú tras decisión del TAS. (Foto: AUF)

Volviendo a lo de Luis Suárez, Gonzalo Gabriel de Radio Universal tiene una mirada opuesta, pues señala que en cualquier circunstancia que esto se hubiera revelado, la polémica sería la misma. “El hecho ha generado mucho debate aquí en Uruguay. Algunos critican a Suárez y otros a Bielsa, porque muchas de estas cosas ya se conocían extraoficialmente, pero nadie se animaba a decirlas. Que alguien como Suárez lo diga, hace que la cosa cambie, ya no son solo rumores. Él es el único que podía salir a decirlo, por la espalda y peso que tiene con la selección, No sé si había algún momento válido para que lo dijera, siempre hubiese sido criticado”, argumentó.

“Si analizo la intención de sus palabras, veo que lo dijo buscando que eso que se vive en la interna cambie, porque futbolísticamente el trabajo es espectacular, hasta el propio Suárez lo dijo. Uruguay lo demostró contra grandes selecciones como Argentina y Brasil. Ahora, una cosa es el análisis futbolístico y otro el análisis del respeto, el trato humano que se ha perdido en la selección por lo que venía siendo el proceso con Tabárez. Después de lo de Agustín Canobbio, el retiro de Cavani, cuando se bajó a Vecino, o las renuncias de los trabajadores en el Complejo Celeste, se interpreta que Suárez quiere que la actitud del entrenador cambie”, acotó.

Finalmente, Gonzalo Gabriel puso la lupa sobre esta fecha doble de octubre y a lo que debería apuntar Uruguay contra Perú y Ecuador. “Todavía falta un montón en las Eliminatorias, todavía hay mucha agua por correr y la cosa se puede complicar porque en la fecha doble de septiembre se emparejó todo. Por ahora no se genera desesperación, pero hay que ver que son partidos difíciles. Primero visitar a Perú que viene mal, pero que para Uruguay suele ser difícil, y luego está Ecuador en Montevideo. La sensación es similar a la fecha doble anterior. Hay esperanza de que ahora se puedan cosechar buenos puntos”, puntualizó.

Marcelo Bielsa también dirigió a las selecciones de Argentina y Chile. (Foto: Getty Images)





