Ricardo Gareca se queda: todos los detalles de su paso por la Selección Peruana [INFOGRAFÍA]

Celebramos todos. Ricardo Gareca confirmó que seguirá en la Selección Peruana y no buscará nuevos retos. Van casi cuatro años en que estuvo al frente de la bicolor, los que hacen que sea uno de nuestros entrenadores con más tiempo seguido en el cargo. El largo tiempo que se tomó para pensar fue favorable para la bicolor, que ya se alista para la Copa América 2019 y las Eliminatorias a Qatar 2022.

"El honor es mío". Estas fueron las primeras palabras de Ricardo Gareca como entrenador de la bicolor, el lunes 2 de marzo de 2015. Fue la única vez que no vimos al 'Tigre' en buzo, vistió un elegante saco y camisa rosa, hasta su conferencia de hace un mes, con la célebre frase, "soy un entrenador libre". Fue el inicio de su aventura, que tuvo dos etapa muy marcadas.

La primera fue en su primer año y medio en la Videna. El argentino no varió mucho con las habituales convocatorias en la bicolor, y mal no le fue al comienzo pues quedó tercero en la Copa América de 2015. Todo cambió en las primeras seis fechas de las Eliminatorias, en las que Perú ganó un partido y varios futbolistas no respondían a sus expectativas.

Así se le veía a Gareca ante Uruguay en marzo de 2016. Luego de ese partido, tomó sus efectivas decisiones silenciosas. (Foto: AP) Así se le veía a Gareca ante Uruguay en marzo de 2016. Luego de ese partido, tomó sus efectivas decisiones silenciosas. (Foto: AP)

La Copa América Centenario fue un nuevo inicio para el 'Tigre'. Sin decirlo en voz alta y apuntar con algún dedo acusador, Ricardo Gareca rearmó su plantel y formó un equipo. Los resultados demoraron algunos meses en aparecer, hasta que la bicolor goleó a Paraguay en Asunción. Perú se mantuvo invicto en toda la temporada 2017 y clasificó al Mundial luego de casi cuatro décadas de lucha.

Entre sus otros logros, Ricardo Gareca se convirtió en el entrenador con más triunfos con la Selección Peruana, con 21. Llegó a esta marca en el partido ante Australia en Rusia 2018. El argentino será por mucho tiempo uno de los personajes de fútbol que más cariño le tendrá nuestro país. No hay dudas que todos los hinchas esperaban ilusionados que continúe. Muchos éxitos en estos cuatro años, 'Tigre'.

Convocados de la Selección Peruana con Ricardo Gareca PJ Futbolistas 43 Christian Cueva 37 Pedro Gallese 35 Paolo Guerrero, Yoshimar Yotun 34 Christian Ramos, Renato Tapia 31 Edison Flores 29 Luis Advíncula 27 André Carrillo, Miguel Trauco 25 Alberto Rodríguez 22 Jefferson Farfán, Raúl Ruidíaz 20 Paolo Hurtado 17 Aldo Corzo, Andy Polo 16 Pedro Aquino 15 Carlos Ascues, Carlos Lobatón 14 Josepmir Ballón, Carlos Zambrano 10 Yordy Reyna 9 Claudio Pizarro, Joel Sánchez, Juan Vargas 8 Cristian Benavente, Ánderson Santamaría 7 Miguel Araujo 6 Carlos Cáceda, Jair Céspedes, Luiz Da Silva, Sergio Peña, Óscar Vílchez 5 Renzo Revoredo 4 Luis Abram, Adan Balbín, Wilder Cartagena, Nilson Loyola 3 Irven Ávila, Christofer Gonzales, Alejandro Hohberg, Diego Penny, Sergio Peña 2 Armando Alfageme, Iván Bulos, José Carvallo, Pedro Requena, Alexander Succar 1 Daniel Chávez, Jean Deza, Alexi Gómez, José Manzaneda, César Ortiz, Edwin Retamoso, Hansell Riojas, Adrián Zela 0 Alexis Arias, Leao Butrón, Alexander Callens, Rinaldo Cruzado, Rodrigo Cuba, Salomón Libman, Minzum Quina, Ray Sandoval, Edgar Villamarín Convocados, pero no salieron en lista Eliminatorias Cord Cleque, Diego Mayora, Víctor Peña Copa América Paulo Albarracín, Gustavo Dulanto, Horacio Benincasa, Alexis Cossio, Paolo De La Haza, Julio Landauri, Ángel Romero, Marcio Valverde, Mario Velarde Amistosos Diego Chávez Goleadores de Selección Peruana con Ricardo Gareca Gol Futbolistas 15 Paolo Guerrero 9 Edison Flores 8 Christian Cueva, Jefferson Farfán 5 André Carrillo 4 Raúl Ruidíaz 3 Renato Tapia 2 Christian Ramos 1 Cristian Benavente, Daniel Chávez, Luiz Da Silva, Paolo Hurtado, Claudio Pizarro, Andy Polo, Yoshimar Yotun Autogoles Gary Medel ( CHI ), Edgar Benítez ( PAR ), David Ospina ( COL )

Minutos en la Selección Peruana con Ricardo Gareca 3437’ Christian Cueva 3330’ Pedro Gallese 3002' Paolo Guerrero 2999’ – 2000’ Christian Ramos (2697’), Renato Tapia (2494’), Luis Advíncula (2436’), Miguel Trauco (2419’), Edison Flores (2249’), Yoshimar Yotun (2245’), Alberto Rodríguez (2073’) 1999’ – 1000’ André Carrillo (1884’), Jefferson Farfán (1695’), Carlos Ascues (1324’), Aldo Corzo (1239’), Carlos Zambrano (1162’), Josepmir Ballón (1021’) 999’ – 450’ Carlos Lobatón (910’), Juan Vargas (807’), Andy Polo (735’), Raúl Ruidíaz (729’), Pedro Aquino (594’), Claudio Pizarro (508’), Carlos Cáceda (488’), Ánderson Santamaría (471’), Jair Céspedes (458’), Paolo Hurtado (453’), Joel Sánchez (447’), Óscar Vílchez (431’), Miguel Araujo (407’), Renzo Revoredo (405’) 449’ – 100’ Yordy Reyna (356’), Cristian Benavente (288’), Luiz Da Silva (219’), Alejandro Hohberg (202’), Diego Penny (201’), Irven Ávila (185’), Nilson Loyola (183’), Luis Abram (139’), Sergio Peña (131’), José Carvallo (121’) 99’ – 01’ Edwin Retamoso (90’), Wilder Cartagena (85’), Daniel Chávez (81’), Adan Balbín (71’), Iván Bulos (68’), César Ortiz (54’), Armando Alfageme (49’), Miguel Manzaneda (34’), Alexander Succar (32’), Jean Deza (29’), Christofer Gonzales (29’), Pedro Requena (27’), Hansell Riojas (10’), Alexi Gómez (07’), Adrián Zela (04’)

Tarjetas en la ‘Era Gareca’ Amarillas TA 10 Yoshimar Yotun 8 Renato Tapia 6 Paolo Guerrero 5 Luis Advíncula, Josepmir Ballón, Christian Ramos, Carlos Zambrano 4 André Carrillo, Miguel Trauco 3 Pedro Aquino, Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Paolo Hurtado, Carlos Lobatón 2 Carlos Ascues, Aldo Corzo, Christian Cueva, Nilson Loyola, Claudio Pizarro, Pedro Requena 1 Ivan Bulos, Carlos Cáceda, José Carvallo, Edison Flores, Renzo Revoredo, Yordy Reyna, Alberto Rodríguez, Ánderson Santamaría, Juan Vargas, Óscar Vílchez Rojas TR 1 Christian Cueva, Christian Ramos, Pedro Requena, Carlos Zambrano, Yoshimar Yotun

Ricardo Gareca en su último partido con la bicolor, ante Australia en Rusia 2018. (Foto: AFP) Ricardo Gareca en su último partido con la bicolor, ante Australia en Rusia 2018. (Foto: AFP)

