Si bien desde hace varios meses dejó de ser el director técnico de la Selección Peruana, cada vez que puede Ricardo Gareca tiene palabras de agradecimiento hacia los hinchas de nuestro país, de quienes se llevó un grato recuerdo por el respaldo incondicional que siempre recibió durante todo su proceso (2015-2022). Esto volvió a suceder el último jueves en Argentina, cuando el ‘Tigre’ conversó con el programa ‘Todo Pasa’.

Cuando el entrenador de 64 años fue consultado sobre su vínculo con el Perú, no dudó en reconocer que, a pesar de que ya no es más el DT de la ‘Blanquirroja’, cada vez que vuelve a nuestras tierras recibe el cariño de la gente. Todos le recuerdan el hecho de haber llevado a la bandera peruana a un Mundial después de 36 años, tal como sucedió en Rusia 2018.

“Quiero mucho al Perú. Me han tratado muy bien, me abren algunas puertas como para dar charlas. Allí cuento cómo se dio el acontecimiento de ir a un Mundial después de 36 años. Es un pueblo agradecido en ese aspecto y les tengo un gran cariño”, dijo el ‘Tigre’.

Por otro lado, Gareca mencionó que el pueblo argentino tiene una hermandad muy especial con el peruano, algo que pudo verse durante la campaña de la ‘Albiceleste’ en el Mundial Qatar 2022. “En Argentina si hay un país que queremos que le vaya bien es a Perú, y te aseguro que en Perú querían que Argentina gane la Copa del Mundo”, añadió.

Ricardo Gareca dirigió a la Selección Peruana desde marzo del 2015 hasta junio del 2022. (Foto: GEC)

La campaña de Argentina en Qatar 2022

Respecto a la campaña que hizo la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, Ricardo Gareca tiene una perspectiva bastante amplia de lo que significó para el fútbol sudamericano que el equipo dirigido por Lionel Scaloni haya levantado la Copa del Mundo. El ‘Tigre’ rescató que la ‘Scaloneta’ haya reivindicado el fútbol de nuestro continente, jugándole de igual a igual a una de las potencias de Europa.

“Revivió y consolidó una idea futbolística que tiene que ver más con el sudamericano que con el europeo. Eso me gustó, me encantó. Las dos selecciones que llegaron (a la final del Mundial) tienen más características sudamericanas que europeas. Pero revalidó, más que nada Argentina, como se debe jugar una final y como juega un equipo sudamericano. Eso me encantó”, dijo el extécnico de la Selección Peruana.

Por otro lado, sobre el desempeño de Lionel Messi, Gareca quedó encantando con esta nueva versión del rosarino, en donde se cargó el equipo al hombro y tuvo el carácter para sobreponerse a situaciones adversas. “Me encantó el carácter de Messi. Lo que ustedes ponderaban en alguna jugada que era muy normal en él (…) yo lo aprecié desde el carácter. Lo aprecié desde el asumir determinado rol que se palpó, se vio”, puntualizó el nacido en Tapiales.





