A todo peruano que viaja a Medellín y comenta que es compatriota de César Cueto, las puertas de cada rincón de la segunda ciudad más poblada de Colombia se le abren de par en par, como por arte de magia, como lo hizo el “Poeta” a través de su prodigiosa zurda, la que conquistó tierras “cafeteras” con Atlético Nacional (1979-1983), el otro amor futbolístico del “Poeta”, después de Alianza Lima.

El mundialista en Argentina 78 y España 82 será el invitado de honor de la delegación del “equipo del pueblo” que viajará a Medellín para participar de la “Noche Verdolaga”, el próximo sábado 14 de enero en el Estadio Atanasio Girardot. “A todo Nacional le guardo un cariño especial”, dijo emocionado en una extensa charla con Depor.





Alistando maletas para el reencuentro con su querido Atlético Nacional en Medellín…

Fue muy grato recibir la noticia del club Alianza Lima sobre la invitación para viajar con la delegación del plantel y estar presente en la presentación de Atlético Nacional de Colombia. Es grato regresar a Medellín, un lugar que siempre extraño y quiero, así que ya tenemos la invitación para viajar. Ahora medito y pienso la alegría que siento de volver a Colombia, así que volveré a disfrutar el cariño de la gente. Siempre será motivo de orgullo regresar a estar con ellos.

Ha generado bastante expectativa en la prensa de Colombia su regreso junto a Alianza Lima en la presentación de la ‘Noche Verdolaga 2023′…

Gracias a Dios pude jugar en Nacional, siempre estoy agradecido por conocer gente de todo Colombia, en especial de Medellín, donde la gente es súper servicial, muy cariñosa, también lo fue con mi familia cuando estuve allá. Para mí es un motivo de orgullo, ya que fue parte de mi crecimiento como futbolista y persona. Me reencontraré con mucha gente que me estima y quiere.

Todos los colombianos recuerdan a César Cueto en cada rincón de su país, en especial, en Medellín…

Yo quisiera abrazar a todos por igual. Muchos que han pasado por Nacional preguntan por mi nombre, y me recuerdan con cariño, siempre he sido bien cuidado. Lo que me queda ahora es volver, contemplar y recordar el mismo cariño de lo que jugué en Nacional.

El año 1979, César Cueto emigra al fútbol colombiano en compañía de Guillermo La Rosa. En Colombia juega por Atlético Nacional (1979-1983), América de Cali (1984), Deportivo Pereira (1986) y Deportivo Cúcuta (1987), logrando los campeonatos de 1981 con el Atlético Nacional y 1984 con el América de Cali. Su gran desempeño lo convirtió en ídolo de la afición colombiana que hasta hoy recuerda su paso por la liga de su país. (Reproducción fotográfica)

Le espera un recibimiento especial en Atlético Nacional…

Nacional tiene una hinchada inmensa, donde ha ido siempre me han tratado con cariño. Tocará vivir y disfrutar el momento. La cancha ha cambiado, igual el vestuario, pero para mí será volver a respirar alegría con mucha gente que jugó buen tiempo en Nacional.

Se vienen los reencuentros…

Sí, seguro con los excompañeros como “Pacho” Maturana, Luis Fernando Suárez, el “Bolillo” Gómez, Pedro Sarmiento, eran más jóvenes, y muchos siguieron la carrera de entrenador. Será grato el reencuentro.

Varias anécdotas por recordar…

Todas con cariño, respeto y alegría por el fútbol que compartimos. Recuerdo que, cuando llegué a Colombia, el trabajo físico era el triple que en Perú. En el primer entrenamiento corrí bastantes kilómetros, después en la cancha, anoté un gol de lejos, en la práctica, también recuerdo la marcación.

¿Ahí empezó a sumarle marca a su juego?

Sí, el “10″ tenía que perseguir por todo el campo al “6″, y con líberos, todavía. Era bastante duro. Apenas empezaban los partidos, comenzaba a marcarlo, le decía que me pase el balón, pero nada. Después, cuando mejoré en lo físico, el “6″ me decía que le pasé el balón, pero le hacía recordar lo que hizo conmigo. Ya estaba físicamente preparado.

¿Qué gol más recuerda con Nacional?

Uno que le hice a Deportivo Pereira. Me tiraron un centro más allá de la medialuna, y le pegué al balón de “cuchara”, por encima de todos que me salieron a marcar, así que pasé por el medio y se la coloqué por un costado al arquero. Me sentí contento por ese gol, ya después llegaron otros como ante Deportivo Cali. Hice muchos. Al final salí goleador, y campeón (81), también pateaba penales.

Hace poco, Víctor Hugo Aristizábal, goleador histórico de Atlético Nacional, me comentaba que terminaba asombrado cuando lo veía jugando en la cancha…

Ellos han disfrutado, ya que en ese tiempo no había internet. Más atrás también venían “René” Higuita, “Chicho” Serna”, también me vieron jugar. Recuerdo que al “Chicho”, cuando jugaba en Boca Juniors, le preguntaron por el mejor jugador extranjero que haya visto, y le dijo César Cueto. También dijo que lo que hacía Diego Maradona en el 86, Cueto lo hacía años atrás en Colombia. Medellín es espectacular en todo.

Cuando entrevistas al “Pibe” Valderrama lo recuerda con cariño…

Los jugadores como el “Pibe” siempre escogían ver futbolistas del corte habilidoso, de la picardía. Era durísimo jugar en el fútbol colombiano, había más patada. Le gustaba mirar el fútbol bien jugado. El “Pibe”, Rincón, jugadores espectaculares. Darles gracias a todos por sus palabras, ya nos veremos Dios mediante.





Su Alianza querido

Alianza Lima le hizo caso y se reforzó con Bryan Reyna, un jugador que usted pedía en La Victoria…

Con él (Bryan) converso. Le digo que siga adelante en su carrera, le deseo lo mejor. Hay una amistad, hemos hablado, es muy respetuoso. Ya habrá la oportunidad de volver a conversar en el viaje a Colombia. Es muy grato que ahora juegue en Alianza y poder disfrutar de su fútbol.

¿Tiene las condiciones para consolidarse en Alianza Lima?

Ojalá que siga creciendo futbolísticamente y que no le corten las alas, como se dice, y no pierda esa alegría de jugar, disfrutar e ir hacia delante. Tiene un técnico como el “Chicho” Salas, quien seguro lo ayudará mucho. Hay que tener paciendo, se ganó un lugar por su trabajo, capacidad, los títulos también ayudan bastante para continuar en Alianza.

Es inevitable hablar de Jefferson Farfán, quien acaba de colgar los chimpunes…

Debe estar súper contento con lo que hizo. Ha dado más de lo que ha podido arriesgando su físico. Lo que queda es ser agradecido con él, toma la decisión de dejar el fútbol y hay que respetarlo. Para la vida él está en mitad de camino, lo importante es ahora cuando disfrute de su familia.





