Tras la eliminación de la Selección Peruana del Mundial, la continuidad de Ricardo Gareca se convirtió en prioridad. Juan Carlos Oblitas sabe que ninguna de las partes quiere apresurarse, pero también dio luces de la fecha probable en la que el ‘Tigre’ ya debería tener una decisión tomada.

“No tengo certeza, pero creo que para fin de mes (junio) ya tendríamos una respuesta concreta de Ricardo Gareca (sobre su renovación) y Dios quiera que esta sea positiva”, sostuvo el ‘Ciego’ en conferencia de prensa.

Por otro lado, Juan Carlos Oblitas reconfirmó que la Selección Peruana no tiene un ‘As bajo la manga’, en caso Ricardo Gareca no desee seguir en el país. Confían plenamente en poder retener al estratega argentino, por lo que no se han buscado otras opciones para que tomen el cargo a futuro.

“La prioridad es que se quede. Todo lo demás es secundario. Si bien es cierto que hay un grupo de trabajo, sabemos que todo va de la mano con el liderazgo que ha impuesto él en todos estos años. No quiero entrar en estos temas, que son hasta cierto punto paralelos. Yo tengo un plan y ese plan es Gareca, no tengo plan B”, agregó.





En la FPF quieren que Gareca se quede

Durante el arribo de la delegación de la Selección, después del periplo por Qatar, el titular de la FPF dio algunos alcances sobre la situación del ‘Tigre’. En ese sentido, el presidente de la institución aseguró que el estratega argentino es la prioridad y que, por ahora, en San Luis no están pensando en otra alternativa para el cargo.

“Nosotros no tenemos ningún plan B, mientras todavía tengamos la conversación con el profesor Ricardo. No hay plan adicional”, expresó Agustín Lozano a los medios de comunicación hace unas horas desde las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.





