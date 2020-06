Ricardo Gareca tiene en mente la posibilidad de viajar a Argentina. Su nombre y el del preparador físico Néstor Bonillo, apareció en una lista de un vuelo humanitario que partirá hacia su país este sábado 6 de junio, pero el viaje del entrenador de la Selección Peruana todavía no está confirmado.

“Se me cruza la posibilidad de estar con mi familia. Si me voy no es para volver en una semana o 10 días por el tema de los vuelos y porque me gustaría estar un tiempo, iría viendo que sucede porque me gustaría estar un buen tiempo en casa. Esto va a llevar un tiempo (el reinicio de los entrenamientos y la Liga 1) y en el mes de julio los equipos puedan trabajar en su totalidad. Ese tiempo lo puedo aprovechar”, dijo hoy el entrenador en una entrevista.

¿Viajará Ricardo Gareca? Depor supo que el entrenador de la Selección Peruana fue inscrito en la lista para el vuelo humanitario, pero todavía no decide si tomará esa opción. Todo se resolverá en los próximos días con la aprobación del protocolo y las medidas que se tomarán para la reactivación del fútbol.

La opción de viajar está. La Embajada de Argentina lo inscribió en el vuelo junto a Néstor Bonillo y Sergio Santín, aunque la decisión de embarcarse será exclusivamente del entrenador de la ‘bicolor’ quien tiene la venia de la Federación Peruana de Fútbol para viajar.

La prioridad de Ricardo Gareca y su comando técnico es que los jugadores empiecen a entrenar con sus clubes y que arranque la competencia. El entrenador afirmó que la Selección Peruana no puede adelantar entrenamientos y trabajar antes que los clubes. “No es viable”, afirmó.

No es un tema prioritario, en este momento, hacer una convocatoria. El torneo volvería en agosto por es Ricardo Gareca está evaluando la posibilidad de irse ya que si el campeonato arranca dos meses que pueden aprovechar ese tiempo con su familia y seguir trabajando por remoto, como lo viene haciendo, con los jugadores convocables.

Hay todo un trabajo que hacer antes de decidir viajar, pero la FPF le buscó el cupo debido para que el DT tenga un respaldo si los entrenamientos no pueden arrancar en junio como él lo había solicitado. Ricardo Gareca no ve a su esposa, hijos y nietos desde que arrancó la cuarentena hace más de 70 días.

La aprobación del protocolo y las fechas para el reinicio de los entrenamientos y la Liga 1 determinarán si Ricardo Gareca aborda el vuelo humanitario que partirá este sábado rumbo a Argentina. Si la FPF convence al Gobierno que el campeonato arranca en julio y no en agosto, el ‘Tigre’ se podría quedar.

La lista en la que aparece el entrenador de la Selección Peruana

