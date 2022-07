Tras su salida del comando técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca dio cierto detalles sobre su postura con relación a algunas propuestas que el presidente de la FPF brindó en las negociaciones que acabaron por confirmar el punto final de su estadía al frente del conjunto bicolor.

“Jamás me sentí defraudado o utilizado. Simplemente, cada momento tiene su particularidad. El hecho de estar con el presidente Lozano fue un hecho accidental, circunstancial. No tengo por qué juzgar. Cada uno tiene una manera de proceder. Respecto a ello, no tengo nada que decir. Cada uno conducirá esto de la manera que crea conveniente”, sostuvo el DT en conferencia de prensa.

Por otro lado, Ricardo Gareca dejó en claro que su relación con Agustín Lozano se basó simplemente en el aspecto laboral, ya que ninguna de las ocasiones en las que tuvo que definir su permanencia en la Selección Peruana, se habían dado en su mandato, sino en el de Edwin Oviedo.

“Nos unió un hecho circunstancial. No tengo nada que decir en cuanto al periodo que él estuvo al frente. Tuvimos una relación normal. Mi relación con él es de sumo respeto profesional y nada más. En este caso, todo lo que trasladó en su momento del interés deportivo, es una manera de conducir que tengo que respetar”, agregó.

Gareca agradeció a sus compañeros

Ricardo Gareca recordó la frase que dejó en su llegada a la Selección Peruana, en la que dejó en claro que poseía una confianza extrema en la materia prima con la que le iba a tocar trabajar y con la que alcanzó una clasificación a una cita mundialista (Rusia 2018) tras 36 años de ausencia.

“Desde el que tuvo una sola convocatoria, hasta los que nos acompañaron desde el primer momento. Agradecerles por el gran respeto, profesionalismo y predisposición para los requisitos que teníamos e nivel de cuerpo técnico. estoy totalmente agradecido al jugador peruano. Estoy más convencido que aquella frase de que ‘confío en el futbolista peruano’, la pusimos delante y la transformamos en algo real. Tenemos la fe intacta en ellos”, sostuvo el entrenador argentino.





