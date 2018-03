Ricardo Gareca reveló detalles de la reunión que tuvo con Christian Cueva tras indisciplina

Tras lograr la clasificación al Mundial, Christian Cueva tuvo un inicio de año complicado. El volante llegó seis días tarde a la pretemporada de Sao Paulo aduciendo haber tenido compromisos publicitarios con la Selección Peruana y puso en juego su permanencia en el equipo. Tan relevante fue su indisciplina que incluso Ricardo Gareca lo visitó en Brasil.



"Lo de Cueva nos llamó la atención porque tenemos un concepto altísimo de su profesionalidad. Creemos que es algo muy atípico. Un hecho que estoy seguro que no debe volver a suceder. Es algo que no lo beneficia y tampoco beneficia el trabajo de la selección", comentó el 'Tigre' en entrevista con Depor.

Sin embargo, Gareca descartó que la reunión haya sido "intensa" producto de un fuerte llamado de atención. "Nosotros no acostumbramos a hacer eso. Sí acostumbramos a decir qué no gusta y qué no. Después, es una decisión final del jugador. Nosotros tenemos el poder de convocar o no convocar".

¿Qué fue lo conversaron Ricardo Gareca y Christian Cueva? "Un jugador de selección debe tener una imagen acorde a los que es representar un país. Sobre todo los que militan en el extranjero porque son embajadores de un país. Él lo entendió perfectamente, lo vi muy tranquilo. Me dio sus argumentos y los entiendo, pero nada lleva a que sucedan estas cosas. Rápidamente arregló su situación", explicó el DT.

"Si tenemos que hablar de Cueva tenemos que hablar de un profesional en todo, en su comportamiento, rendimiento y preparación. Lo tomó como un hecho desafotunado, pero no creo que se vuelva a repetir", finalizó.

