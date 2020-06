Ricardo Gareca y Óscar Ruggeri mantienen una gran amistad que les permite bromear siempre que se encuentran en alguna entrevista. Esta vez no fue la excepción. Ambos se vieron a través de una nota hecha en Fox Sports y los momentos divertidos entre ambos no faltaron.

El entrenador de la Selección Peruana ya se despedía cuando Óscar Ruggeri retomó el tema de su nuevo aspecto. El exjugador de la Selección Argentina le dijo que ya necesitaba un peluquero y le hizo un pedido: “Subité al Hércules”.

Óscar Ruggeri instó Ricardo Gareca a que aproveche el vuelo humanitario que partirá este sábado rumbo a Argentina y en el cual el entrenador ya tiene un cupo junto al preparador físico Néstor Bonillo.

“Subité al Hércules, vení, agárrate del ala si es posible y ven”, le gritó Ruggeri a Ricardo Gareca ya en la despedida del programa. El entrenador de la Selección Peruana solo atinó a sonreír y despedirse del panel que lo entrevistó.

“Se me cruza la posibilidad de estar con mi familia. Si me voy no es para volver en una semana o 10 días por el tema de los vuelos y porque me gustaría estar un tiempo, iría viendo que sucede porque me gustaría estar un buen tiempo en casa. Esto va a llevar un tiempo (el reinicio de los entrenamientos y la Liga 1) y en el mes de julio los equipos puedan trabajar en su totalidad. Ese tiempo lo puedo aprovechar”, dijo el DT de la ‘bicolor’ a UCI Deportes.

Depor supo que el entrenador de la Selección Peruana fue inscrito en la lista para el vuelo humanitario, pero todavía no decide si tomará esa opción. Todo se resolverá en los próximos días con la aprobación del protocolo y las medidas que se tomarán para la reactivación del fútbol.

La opción de viajar está. La Embajada de Argentina lo inscribió en el vuelo junto a Néstor Bonillo y Sergio Santín, aunque la decisión de embarcarse será exclusivamente del entrenador de la ‘bicolor’ quien tiene la venia de la Federación Peruana de Fútbol para viajar.

VIDEO RECOMENDADO

Reimond Manco demuestra sus dotes culinarios en cuarentena

Reimond Manco demuestra sus dotes culinarios en cuarentena. (Video: Instagram) 01/06/20

TE PUEDE INTERESAR