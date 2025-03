Roberto Mosquera es voz autorizada en Bolivia. Como entrenador tuvo un buen paso al mando de Jorge Wilstermann y Royal Pari, incluso compitiendo en el equipo ‘aviador’ y logran la clasificación a la segunda ronda de la Copa Libertadores. Es más, en su momento estuvo en la terna para dirigir a la selección boliviana de fútbol en el proceso al mundial de Qatar 2022. Por ello, fue entrevistado por Deporte Total del país altiplánico para poder comentar en la previa del partido entre la Selección Peruana y Bolivia, clave para ambos países en su camino a clasificar a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

“Perú no está en el mejor de los momentos y Bolivia después de un tiempo está con una moral reestablecida porque han tenido resultados importantes”, reconoció el DT de 68 años a los medios bolivianos, donde también habló de su paso por Jorge Wilstermann y Royal Pari en la liga de dicho país.

“Yo boté a 5 borrachos (en Jorge Wilstermann). Obviamente, la dirigencia me dijo que eran jugadores base y que no se podían ir. Entonces les indiqué que yo, con mucha pena, me voy a tener que ir. Ellos se tienen que ir, porque no tienen conducta, porque son malos profesionales, porque si pongo a los 5 que toman toda la semana, jugaré con 6 jugadores y así no le voy a ganar a nadie”, comentó sobre su paso el cuadro ‘aviador’.

Mosquera aseguró que la disciplina no era negociable. “Y si fuera uno nada más, uno que tome y no se cuide, entonces con 10 tampoco le voy a ganar a nadie. Así que esos señores se van”, agregó el entrenador, aduciendo que “si ellos se van a Bolívar o van a la selección, renuncio porque me he equivocado”.

Desde su paso por la Universidad César Vallejo en el primer semestre del 2024, Roberto Mosquera se fue del cuadro ‘poeta’ por los malos resultados y no ha vuelto a dirigir ni en el plano local ni el extranjero. Eso sí, cada cierto tiempo es requerido por la prensa boliviano por su buen suceso en Jorge Wilstermann y Royal Pari.

Roberto Mosquera estuvo en #DeporteTotal y reveló capítulos que no conocias de su paso por Wilstermann. ¡Atento a lo que apuntó el ex técnico del Rojo! 👇🫨 pic.twitter.com/DTPweT66z4 — Deporte Total (@deportetotal_bo) March 13, 2025

¿Cuándo jugará Perú vs. Bolivia?

El partido entre Perú vs. Bolivia está programado para el jueves 20 de marzo desde las 8:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:30 p.m.; en México a las 7:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del viernes 21.





¿En qué canales ver Perú vs. Bolivia?

El compromiso entre Perú vs. Bolivia se disputará en el Estadio Nacional, con la transmisión exclusiva de Movistar Deportes, disponible en los canales 3 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En cuanto a la señal abierta, el duelo será televisado por América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto de este evento en la web de Depor.





