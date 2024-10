La derrota de Perú ante Brasil (4-0) -por las Eliminatorias al Mundial 2026- ha generado muchas críticas hacia Jorge Fossati, DT de la bicolor. Teniendo en cuenta que nos encontramos en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones (con 6 puntos), algunos exfutbolistas también se han pronunciado, alegando un recambio generacional. En esta ocasión, Roberto Palacios tomó la palabra y señaló directamente al estratega uruguayo como responsable de estos hechos, mencionando también a Joao Grimaldo como uno de los jugadores que debería tener mayores oportunidades. Por otro lado, el popular ‘Chorri’ se mostró ofuscado por la falta de gol en los últimos cotejos.

En el programa ‘Chorrigolazos’ se puso en la mesa el nombre de Joao Grimaldo, desde el público manifestaron que debería sumar más minutos con la bicolor. Ante estos comentarios, Palacios respaldó la idea: “Imagínate pues, prácticamente estas situaciones te liquidan porque tu llegas con toda la motivación de aunquesea tener un medio tiempo de desempeño y, aún más, si tu equipo no tiene la forma de llegar al arco, no tienes ataque, no tienes llegada, entonces tienes que tener una oportunidad”.

Siguiendo con el debate, dejó un claro mensaje a Fossati sobre cambiar algunos jugadores: “Ya no puedes continuar con los mismos esperando que cuando tengan 80 años, quizás llegará un ataque. En verdad que es preocupante. En una selección no puedes esperar mucho tiempo, si no te resulta, lastimosamente debes buscar la solución, cambios. Aquí no puedes tener mucho tiempo de espera”.

Por último, respaldó la actitud de Grimaldo: “Lamentablemente el profesor Fossati ha continuado con los mismos, que me disculpen, pero es así. Si no consigues encontrar jugadores que cumplan, ahí tienes otros que están en la banca. Grimaldo tiene razón de ponerse así, yo no estaría contento de estar en el banco y que después me pongan 10 minutos, ¿qué hago con esos minutos?”.

Cabe resaltar que Joao ingresó a los 73′ del partido de Perú vs. Brasil, con un resultado 3-0 en contra. Minutos después, llegó el último gol de la ‘Canarinha’ por intermedio de Luiz Henrique. En el partido ante Uruguay (victoria 1-0), el ex Sporting Cristal no sumó minutos, pero si estuvo en la lista de 23 elegidos por Jorge Fossati, hecho que no sucedió en la pasada fecha doble ante Colombia y Ecuador.

En la era del DT uruguayo con la Selección Peruana, Grimaldo participó de los amistoso ante Nicaragua (anotó un gol) y El Salvador. Su participación bastó para integrar la lista de la Copa América 2024, certamen donde solo jugó en el duelo inicial ante Chile, ingresando en la segunda etapa. Ante Canadá y Argentina no tuvo participación, ambas derrotas para el equipo todos.





¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

El próximo partido de Perú será ante Chile en el Estadio Nacional de Lima, por la jornada 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El compromiso está programado para jugarse el viernes 15 de noviembre desde las 8:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un apasionante ‘Clásico del Pacífico’. Ambas selecciones necesitan los puntos para seguir luchando por el cupo al repechaje.

Para completar la fecha doble de noviembre de 2024, el equipo dirigido por Jorge Fossati recibirá a Argentina en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. El encuentro ante los argentinos se disputará el martes 19 de noviembre desde las 7:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un choque bastante complicado ante la vigente campeona del mundo.





