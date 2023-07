'Rojo y Blanco', el libro que relata historias desconocidas de la bicolor en las Eliminatorias

La persona que se tomó el trabajo de juntar todas estas anécdotas y que acaba de anotar un golazo de media cancha con su publicación es Jorge Moreno, ‘Coco’ para los amigos, periodista y escritor egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, un coleccionista de publicaciones antiguas, un amante de la bicolor, que también formó parte de esta casa periodística y le contó a detalle a Depor todo sobre su libro.

¿Cómo nace ‘Rojo y Blanco’, tu primer libro?

Yo desde siempre colecciono cosas, revistas, diarios, todo lo que me parece importante y también más adelante traté de buscar cosas del extranjero. Tengo cosas bien ‘chéveres’, clasificaciones históricas del Perú, Don Balón (revista) del año 82 cuando Perú clasifica, revistas argentinas del 69. Durante la pandemia hubo tiempo de mirar las cosas, de revisarlas y me dio pena no compartirlo. Ahí me di cuenta que en las eliminatorias hay historias demasiados buenas que mucha gente no sabe, muchos jóvenes no saben cómo se perdió la eliminatoria del 62, que Perú la pierde porque los dirigentes querían ahorrarse un ‘billetito’ y no trajeron a los monstruos que estaban jugando en el extranjero. Se jugó con el equipo B y se creía que con eso le íbamos a ganar a Colombia.

Es un libro que lo pueden leer grandes y chicos...

Para acercar un poco el tema de la historia, hay bastante información del 70 para adelante, yo siempre he crecido escuchando eso de que los antiguos seguro no eran tan buenos porque no jugaron mundiales. Primero le tocó Brasil en su mejor momento, luego los dirigentes decidieron que no vengan. Ahí también hubo una generación bacán.

¿Cuánto tiempo te tomó escribir este libro?

Por ahí me tomó un año. El drama fue buscar editores porque todas las editoriales te piden un montón de ‘billete’ y su participación no es tan activa. Yo conseguí un buen editor, el doctor Raymundo de Artífice. La edición ha quedado impecable, es el tipo que más conoce de ortografía en el Perú.

¿De los futbolistas que son partido de esta historia, alguno ya tiene el libro en sus manos?

Héctor Chumpitaz ya tiene el libro, inclusive ya se tomó la foto, es un tipazo, hemos clasificado al mundial cuatro veces y él ha estado en tres eliminatorias. Él jugó cinco eliminatorias y con Chumpitaz en la zaga a Perú en Lima le hicieron un solo gol. Chumpitaz ha sido extraordinario. Oblitas me ayudó mucho también, él sabe bastante de la época desde que empezó en el 73. A ‘Cachito’ le hice llegar el libro también, es un tipo medio difícil, igual (Julio César) Uribe.

Personalmente, ¿cuál es la clasificación que más celebraste?

Sin dudas la de Uruguay en el 81. Uruguay era demasiado favorito, yo tengo revistas donde antes del Mundial decían quiénes van a ser las figuras del Mundial, ponían a Maradona, Zico y colocaban a Rubén Paz, las revistas daban por hecho que Uruguay iba a ganar porque Perú venía muy mal y Uruguay había campeonado en un mundialito. No solo le gana apremiando, sino atacando, jugando mejor. En el libro están las reacciones de los diarios de Uruguay que decían: “nos han pintado la cara”, “nos han dado una lección”, ver eso era increíble. Lo que yo no vi es la mejor hazaña de la historia de Perú que es eliminar a Argentina que fue la única vez que Argentina se quedó fuera del mundial.

La portada del libro también tiene un motivo detrás...

En la portada están los cuatro festejos de las clasificaciones, está ‘Cachito’ (Ramírez) del 69, Oblitas que fue el goleador en el 77, Uribe que metió dos goles, Chumpitaz y Paolo (Guerrero) que es el héroe de la última clasificación.

Escribir este libro es cumplir un sueño...

Siempre tenía intención de hacer algo, siento que estoy devolviendo un poco a los héroes que he tenido, como una especie de homenaje. Como lo comentó Daniel Titinger en el prólogo, lo único que te motiva es el amor.

¿Cuál es el precio del libro y donde lo pueden encontrar?

Son varios stands en los que está a la venta, varías librerías se han interesado en el libro (Lo puedes encontrar en Crisol, Heraldos Negros, San Cristóbal, La Independiente, Ediciones Achawata y Buscalibre). El precio es de 40 soles y con la misma editorial está 39, incluido el delivery.

Seguro espera con ansias la presentación de ‘Rojo y Blanco’...

Sí, es este 29 de julio al mediodía y he invitado a personajes. Mi editor Jesús Raymundo me decía que son muy pocos los periodistas que se animan a hacer libros, nosotros siempre tenemos algo que contar. Un libro es otra cosa, algo que la gente no lo va a desechar, que queda para la posteridad.





