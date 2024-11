La Selección de Chile registra 10 partidos oficiales sin ganar y siete de ellos fueron bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca. Aunque en marzo hubo cierto optimismo por el arranque prometedor que tuvo este proceso –con un triunfo por 3-0 sobre Albania y una derrota por 3-2 a manos de Francia–, ahora el presente es otro y la continuidad del argentino viene siendo cuestionada por los malos resultados que ha cosechado en las Eliminatorias 2026, con cuatro derrotas al hilo que se agravan aún más si tomamos en cuenta la eliminación en la fase de grupos de la Copa América, sin ganar un solo partido ni goles a favor.

Para la pasada fecha doble de octubre no hubo muchas expectativas y la realidad lo confirmó: Brasil cumplió con la lógica ganando por 2-1 en Santiago y Colombia no tuvo piedad en Barranquilla al golear por 4-0. En septiembre, las matemáticas al menos daban por descontado el triunfo sobre Bolivia ante una inminente caída frente a Argentina en Buenos Aires –finalmente se dio con 3-0 en contra–, pero el golpe fue duro cuando los altiplánicos se marcharon de la capital chilena con los tres puntos.

Con este balance en rojo, por más que la opinión pública aprobó la salida de Ricardo Gareca, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) se reunió con el entrenador y dejó las cosas como estaban, esperando que el panorama cambie luego de la fecha doble de noviembre. Así pues, a menos de dos semanas para los partidos frente a Perú y Venezuela, el ‘Tigre’ anunció su lista de 25 convocados con mínimas diferencias respecto a la nómina que dio a conocer hace un mes.

Thomas Galdames estuvo en la convocatoria de octubre, pero no en la de noviembre. (Foto: Getty Images)

En el arco, se mantienen Brayan Cortés, Lawrence Vigouroux y Vicente Reyes, dejando otra vez fuera a Gabriel Arias, quien recientemente fue una de las figuras en la clasificación de Racing Club a la final de la Copa Sudamericana. Por otra parte, en la línea defensiva destacan las ausencias de Matías Zaldivia y Thomas Galdames, con principal foco sobre este último, pues Gareca lo alineó de titular contra Brasil y Colombia. Para la prensa chilena, el argentino continúa siendo incongruente con algunas decisiones de una convocatoria a otra, más allá de que por lo menos ahora tiene un plantel base con nombres fijos.

Aunque en el mediocampo volvió Vicente Pizarro, quien no estuvo en octubre pero sí en septiembre, no hubo mayores sorpresas. Eso sí, a pesar de que durante varias semanas se especuló con un posible llamado a Charles Aránguiz, esto finalmente no se dio y Gareca sigue firme en su postura de no llamar a las viejas glorias de la generación dorada de la ‘Roja’. En esa misma línea, jugadores como Arturo Vidal y Gary Medel están lejos de pegar la vuelta, por lo que continuarán al margen mientras el ‘Flaco’ siga siendo el director técnico.

La cosa cambia un poco en ofensiva. Alexander Aravena y Felipe Mora son las principales novedades que presenta esta lista, lo cual responde a la necesidad del equipo por encontrar el gol a como dé lugar: en los siete partidos oficiales con Gareca al mando, solo han marcado dos goles y ambos fueron de Eduardo Vargas –uno de ellos fue el polémico tanto a Bolivia, con Carlos Lampe tendido en el suelo por una grave lesión–. Finalmente, Ben Brereton no volvió a ser citado después de su última presencia en septiembre y Alexis Sánchez, que todavía no recibe el alta médica por parte del Udinese, tendrá que esperar hasta el próximo año para tentar un regreso al seleccionado mapochino.

Fecha Competición Partido 22/03/2024 Amistoso Albania 0-3 Chile 26/03/2024 Amistoso Francia 3-2 Chile 12/06/2024 Amistoso Chile 3-0 Paraguay 22/06/2024 Copa América 2024 Perú 0-0 Chile 26/06/2024 Eliminatorias 2026 Chile 0-1 Argentina 29/06/2024 Eliminatorias 2026 Canadá 0-0 Chile 06/09/2024 Eliminatorias 2026 Argentina 3-0 Chile 10/09/2024 Eliminatorias 2026 Chile 1-2 Bolivia 11/10/2024 Eliminatorias 2026 Chile 1-2 Brasil 15/10/2024 Eliminatorias 2026 Colombia 4-0 Chile

Los registros de Ricardo Gareca como entrenador de Chile.

Alexander Aravena es una de las novedades en la última convocatoria de Ricardo Gareca. (Foto: Getty Images)

Chile y un duelo clave en Lima

El partido entre Perú y Chile será trascendental para ambas selecciones, pues las matemáticas indican que el que pierda podría despedirse de un buen porcentaje de sus posibilidades de clasificar al próximo Mundial. Por ser locales, los de Jorge Fossati no pueden dar otro paso en falso si consideramos que luego tendrán que ir a La Bombonera para enfrentar a Argentina. Así las cosas, Depor se contactó con Christopher Brandt, periodista de ESPN Chile, quien analizó a profundidad esta nueva convocatoria de Ricardo Gareca y dio su mirada de lo que podría devenir para la ‘Roja’ en esta fecha doble de noviembre.

En primera instancia, si bien valoró que ahora Chile ya tiene un plantel base, observó que el ‘Tigre’ sigue dudando en algunas decisiones. “Las sensaciones son que Ricardo Gareca ya definió a un grupo de jugadores, al menos en sus dos últimas convocatorias y no varió mucho para noviembre. Sin embargo, sigue llamando la atención algunas situaciones de jugadores que han sumado minutos, que fueron titulares, pero que ahora ni en octubre fueron citados. Thomas Galdames es uno, titular hace un mes, o lo que sucedió con Mauricio Isla, quien había sido su capitán en septiembre y ahora vuelve a dejarlo fuera”, señaló.

La última vez que Chile enfrentó a Perú, se impuso por 2-0 en Santiago. (Foto: Getty Images)

Por otro lado, Brandt consideró que Gareca sigue sin dar luces de quiera llamar a alguno de la generación dorada, fuera de Eduardo Vargas o Alexis Sánchez, a quienes sí los tiene en cuenta. “No hay jugadores de la generación dorada, solamente Eduardo Vargas. Se pensaba que podría llamar a Charles Aránguiz, jugador de la Universidad de Chile, pero finalmente no lo hizo. Sigue fuera Gary Medel y Arturo Vidal, mientras que Alexis Sánchez continúa su recuperación en Italia y no lo ha podido llamar por Eliminatorias en todo el año”, agregó.

En cuanto a las inclusiones de Alexander Aravena y Felipe Mora, el colegio chileno apuntó: “Aravena es un jugador joven que está en Gremio, a quien lo había llamado para la gira europea en marzo y recién lo cita para más Eliminatorias. Mora vive un buen presente en Portland Timbers de la MLS y registra 14 goles en la temporada; su buen momento no es de ahora, sino desde antes, así que tranquilamente pudo haberlo llamado en las convocatorias previas, pero Gareca dijo que no había tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos para conversar con él”, acotó.

Agregando a lo anterior, Christopher Brandt infiere que la falta de gol que arrastra Chile desde hace varios partidos, llevó a Gareca a citar a estos jugadores en cuestión. “Chile ha tenido muchos problemas para poder generar ocasiones de gol, entonces por ahí también va lo de estos llamados. Alexander Aravena, por ejemplo, es un jugador al que siempre se le ha tenido en cuenta en el fútbol chileno. Su paso de la Universidad Católica a Gremio le costó, al principio no tuvo participación, no era convocado o solo se quedaba en el banco de suplentes; luego fue ganando minutos, anotando y asistiendo, lo que hace que su llamado se dé en uno de sus mejores momentos”, afirmó.

Felipe Mora marcó 14 goles con Portland Timbers en la MLS 2024. (Foto: MLS)

Chile se ubica último con cinco puntos de 30 posibles, por lo que el partido contra Perú podría ser crucial para lo que se les avecina. Brandt reveló que la ANFP le puso a Gareca un mínimo de cuatro puntos en esta fecha doble. “Lo ideal es conseguir los seis puntos. Chile está muy complicado en la tabla de posiciones, necesita acercarse y va a jugar contra rivales directos como Perú y Venezuela. Hay un piso de cuatro puntos que le pidió la ANFP a Gareca, lo que habla de un empate en Lima y un triunfo en Santiago. La expectativa no es de las mejores, pero si Chile logra esa cantidad de puntos probablemente Gareca siga con el proceso y haya un poco más de esperanza pensando en lo que va a hacer luego”, apuntó.

Brandt sabe que el encuentro ante la Selección Peruana tiene ingredientes especiales por lo que significó Gareca en nuestro país y puso la lupa sobre eso. ”Es un partido con varios condimentos. Lo de Gareca volviendo a Lima, hay amor y odio por parte de algunos hinchas. El ambiente también juega a favor, Perú viene de ganarle a Uruguay de local y eso les dio un respiro. Nosotros solo tenemos un triunfo en las Eliminatorias y precisamente fue contra Perú, en Santiago. Ya se sabe que es un clásico y el que pierda la tendrá difícil; pero los partidos hay que jugarlos”, comentó.

En lo concerniente a la continuidad de Ricardo Gareca, el periodista de ESPN Chile sostuvo que todo sigue en la nebulosa y dependerá de cómo se den estos partidos de noviembre. “Él ya había dejado en duda su continuidad después del partido frente a Colombia. Con la ANFP también hubo un diálogo, una reunión. Se le solicitó esta cantidad de puntos, un piso de cuatro para esta fecha doble. Ellos también esperan un gesto de Gareca, porque la ANFP no tiene mucho dinero para poder indemnizarlo si es que lo tienen que despedir. Si no le va bien, será un proceso prácticamente termino y en la interna se tendrá que planificar las Eliminatorias, pero no las de 2026, sino ya pensando en el Mundial de 2030″, sentenció.

Ricardo Gareca llegó a Chile tras la renuncia de Eduardo Berizzo. (Foto: Getty Images)

Los convocados de Chile:

Arqueros: Brayan Cortés (Colo Colo), Lawrence Vigouroux (Swansea City) y Vicente Reyes (Cambridge United).

Brayan Cortés (Colo Colo), Lawrence Vigouroux (Swansea City) y Vicente Reyes (Cambridge United). Defensores: Guillermo Maripán (Torino), Paulo Díaz (River), Benjamín Kuscevic (Fortaleza), Francisco Sierralta (Watford), Fabian Hormazábal (Universidad de Chile), Felipe Loyola (Independiente), Gabriel Suazo (Toulouse) y Marcelo Morales (Universidad de Chile).

Guillermo Maripán (Torino), Paulo Díaz (River), Benjamín Kuscevic (Fortaleza), Francisco Sierralta (Watford), Fabian Hormazábal (Universidad de Chile), Felipe Loyola (Independiente), Gabriel Suazo (Toulouse) y Marcelo Morales (Universidad de Chile). Mediocampistas: Erick Pulgar (Flamengo), Rodrigo Echeverría (Huracán), Vicente Pizarro (Colo Colo), Williams Alarcón (Huracán), Esteban Pavez (Colo Colo), Diego Valdés (Club América) y Luciano Cabral (Club León).

Erick Pulgar (Flamengo), Rodrigo Echeverría (Huracán), Vicente Pizarro (Colo Colo), Williams Alarcón (Huracán), Esteban Pavez (Colo Colo), Diego Valdés (Club América) y Luciano Cabral (Club León). Delanteros: Darío Osorio (Midtjylland), Alexander Aravena (Gremio), Maximiliano Guerrero (Universidad de Chile), Lucas Cepeda (Colo Colo), Eduardo Vargas (Atlético Mineiro), Gonzalo Tapia (Universidad Católica) y Felipe Mora (Portland Timbers).