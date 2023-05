La ‘Magia’ comenzó su historia en el fútbol en Alianza Lima. Debutó en Primera División en 2011, aunque solo disputó unos cuantos minutos en dos partidos. Fue en las temporadas del 2012 y 2013 donde más sobresalió, marcando en total 12 goles y dando 7 asistencias. Inclusive, anotó el tanto con el que el cuadro íntimo venció a Universitario de Deportes en el clásico de fútbol peruano en 2013. Por su buen desempeño, fue vendido al Red Bull Salzburg de Austria.

Para su fichaje al club europeo, ayudó también la campaña que hizo en el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-20 de 2013, celebrado en Argentina, donde Reyna fue una de las figuras del plantel dirigido por Daniel Ahmed. El combinado inca logró clasificar al hexagonal final como primero de su grupo; sin embargo, no consiguió el boleto al Mundial de la categoría al culminar en quinto lugar.

No obstante, el entonces joven atacante terminó el torneo como segundo máximo goleador con 5 tantos, compartiendo casilla con el chileno Nicolás Castillo y con el colombiano Juan Fernando Quintero, y solo superado por el uruguayo Nicolás López (quien marcó en 6 ocasiones).

Tras su estancia en Red Bull Salzburg, pasó por otros clubes austriacos como FC Liefering y el SV Grödig. Y en la temporada del 2014-15 aterrizó en el R. B. Leipzig de Alemania, que entonces jugaba la Segunda División. Regresó posteriormente al Salzburg y luego cayó en la MLS, donde vistió las camisetas de los Vancouver Whitecaps, DC. United y Charlotte FC. Su mejor etapa fue con los Whitecaps de Canadá.

Reyna hoy se encuentra en el Torpedo Moscú de la Liga Premier de Rusia, donde es titular y donde generalmente juega como mediocentro ofensivo. Llegó allí luego de que Christian Lattanzio, director técnico del Charlotte FC, le comunicará que ya no estaba en los planes del equipo estadounidense.

¿Y en la rojiblanca?

Por su buen momento en 2013, Yordy fue convocado a la selección por Sergio Markarián. Y tuvo su debut en la victoria sobre Chile (1-0) por las Eliminatorias del Mundial Brasil 2014. Posteriormente, fue llamado para tres amistosos y marcó su primer gol ante Trinidad y Tobago en marzo de ese 2013. Meses después, en junio, anotó su segundo y último tanto con la bicolor, en el triunfo de 2-1 sobre Panamá.

Cuando llegó Gareca, lo llamó para la Copa América 2015, donde Reyna disputó 4 partidos, incluyendo el duelo por el tercer puesto. Luego, pudo jugar 5 fechas de las Eliminatorias (cuatro en 2015 y una en 2017) y fue suplente durante los dos partidos del repechaje contra Nueva Zelanda, aunque en ninguno salió a la cancha. Desde entonces, fue prácticamente borrado de la rojiblanca. El ‘Tigre’ solo lo convocaba para amistosos, pero no para partidos importantes. La última vez que el entrenador argentino lo llamó fue en octubre de 2019 para un par de amistosos contra Uruguay.

Partidos de Reyna con Perú Goles Asistencias Minutos jugados 30 2 0 1.023′

¿Por qué dejó de ser convocado?

Reyna no pudo convertirse en un jugador indiscutible dentro de la selección, ni como extremo ni como delantero; no destacaba en los partidos cuando el ‘Tigre’ lo convocaba y los goles no llegaban. Además, por delante de él, estaban futbolistas más determinantes para el equipo como Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

El mismo Gareca confesó por qué no llamó a Yordy para los amistosos de marzo de 2018, en los que la bicolor se preparó para la Copa del Mundo de Rusia. “No hay otra cosa que no sea deportivo. Para estos dos partidos queremos estar cubiertos de otras alternativas. Luego de analizarlo, creemos que esta lista que elaboramos es la que mejor tranquilidad nos da”, explicó el entonces técnico de la bicolor.

De alguna u otra manera, en sus no convocatorias, también pudo haber influenciado el hecho de que Reyna se haya visto involucrado en el fallecimiento de una joven voleibolista. Recordemos que a fines de 2017 la joven Alessandra Chocano (16 años) pereció en un departamento que estaba siendo alquilado por el jugador. Gareca, sin embargo, siempre dijo que no lo llamaron por un tema deportivo.

¿Qué le faltó? ¿Hoy con quien competirá?

No hay duda de que a Reyna le faltó ser más determinante en la selección y anotar cuando tenía las oportunidades. Por eso, no pudo destacar en la escuadra de Gareca. Hoy podría tener otra oportunidad con Juan Reynoso al mando del equipo, de cara a las Eliminatorias del Mundial 2026. El ‘Cabezón’, de hecho, ya lo convocó para dos cotejos: frente a México y El Salvador. Ante los aztecas ingresó durante el segundo tiempo y ante los centroamericanos fue titular. Sin embargo, para los últimos cuatro amistosos, el ‘Ajedrecista’ no lo llamó.

Reyna deberá seguir trabajando en Rusia para que vuelva a ser tomado en cuenta por Reynoso. De ser convocado, deberá pelear por un lugar en la rojiblanca. Si quiere ser delantero, competirá con Gianluca Lapadula, casi fijo en el ‘once’, o con Paolo Guerrero, que está renaciendo en el Racing de Argentina. También contra otros jugadores como Raúl Ruidíaz, Alex Valera o Percy Liza. Y si quiere actuar como extremo, deberá luchar por un lugar con André Carrillo y Bryan Reyna, quien se ha ganado la confianza del técnico de la selección.

Hoy Yordy Reyna, en el Torpedo Moscú, se desempeña como volante ofensivo y a veces como mediapunta, de acuerdo a los registros de Transfermarkt, por lo que en la selección, si quiere ir en alguna de esas posiciones, deberá competir con jugadores como Christian Cueva, Edison Flores o Yoshimar Yotún. No la tendrá fácil. La ‘Magia’ si quiere volver, deberá trabajar arduamente.

