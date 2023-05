Con la goleada propinada el último fin de semana 5-0 al Perugia, doblete incluido del ‘Bambino’, el conjunto dirigido por el experimentado Claudio Ranieri se afianzó en la quinta posición de la Serie B. Triunfo muy importante, ya que sirvió para asegurar un cupo dentro de los playoffs del ascenso. Completando el primer objetivo trazado a inicios de campeonato.

Pese a este gran primer paso, la escuadra ‘Rossoblu’ va por más y apunta al cuarto lugar. Esto con el propósito de evitar la fase preliminar, lo cual significa llegar con 90 minutos menos para las semifinales de esta instancia. Antes de pensar en cualquier resultado de sus rivales, deberá vencer a sus dos últimos rivales Palermo y Cosenza.

Fecha Rival Local / Visita 13-05 Palermo (7°) L 19-05 Cosenza (16°) V

Los escenarios para llegar a la Serie A

Actualmente, Cagliari se encuentra a cuatro puntos de la ansiada cuarta casilla, ocupada por la revelación del certamen Sudtirol, institución que participa por primera vez en la segunda división de balompié tano. El camino más accesible para quedarse con esa plaza será registrar los seis puntos en sus dos compromisos y que el Sudtirol no sume unidad alguna.

Por lo visto en la temporada, será poco probable que los blanquirrojos caigan ante Cittadela (L) y Moderna (V). Sin embargo, también puede darse la posibilidad de que empaten y pierdan ante estos rivales. Con esto, Cagliari solo necesitará sumar cuatro puntos, ya que terminarían igualados en puntaje, pero pasaría adelante por tener mejor diferencia de goles.

Jornada Cagliari Sudtirol 37 Gana (Pierde) / Gana (Empata) / Gana (Pierde) Pierde / Empata (Pierde) / Pierde 38 Gana (Gana) / Empata (Gana) / Pierde (Gana) Pierde / Pierde (Pierde) / Pierde Clasifica Semifinales playoffs Fase preliminar

La otra opción será resignarse a quedar en la quinta o sexta casilla. En caso ocurra esto, deberá disputar 90 minutos frente al equipo que termine en la octava (5°) y séptima posición (6°). Los posibles rivales para enfrentar esta eliminatoria son Parma, Palermo, Pisa, Venezia y Ascoli. De todos estos clubes, solo Parma es el único que puede arrebatarle el quinto puesto en las dos últimas jornadas que restan de la Serie B.

En caso accedan a las semifinales por la fase previa, podrían enfrentar a Sudtirol, Parma y Bari. Mientras que si llegan directamente siendo cuartos, la lista de posibles contrincantes es más larga, ya que tendrá que esperar al ganador de la llave entre quinto y octavo puesto. Tal como se puede visualizar en el siguiente cuadro.

Fase previa Semifinales Cagliari (5°) vs. Parma, Palermo, Pisa, Venezia o Ascoli (8°) vs. Sudtirol o Parma (4°) Cagliari (6°) vs. Palermo, Pisa Venezia o Ascoli (7°) vs. Sudtirol o Bari (3°) - vs [Sudtirol (5°) vs. Parma, Palermo, Pisa, Venezia o Ascoli (8°)] - vs. [Parma (5°) vs. Sudtirol, Palermo, Pisa, Venezia o Ascoli (8°)]

¿Se mueve el ‘Bambino’?

Lapadula ha sido fundamental para el Cagliari durante la temporada. No solo porque es el máximo artillero del club y del campeonato, sino también porque ha firmado el 40% de las anotaciones que llevan los de Cerdeña este campeonato. Esto lo convierte en un jugador clave para el equipo, ahora y en el futuro. Por lo cual será muy complicado que cambie de escuadra para la siguiente temporada.

Así lo explica Alberto Masu, periodista que cubre el día a día del equipo de ‘Lapagol’: “Gianluca es demasiado vital para el equipo. Así sea en Serie A o Serie B. Lapadula se quedará en el Cagliari, donde tiene contrato hasta 2025. Salvo que lleguen otras ofertas increíbles, pero a día de hoy no creo”.

Hace una semana se deslizó la información de que el ‘9′ de la Selección Peruana podría volver a calzarse la camiseta del AC Milan. Sin embargo, para Giuseppe Amisani del diario Corriere Dello Sport, esto es algo muy poco probable que suceda.

“De momento no se habla del mercado de fichajes. Lapadula ya ha sido jugador del Milán en el pasado y es poco probable que regrese a los ‘Rossoneri’ también porque ya no es muy joven. Si el Cagliari volviera a la Serie A, no cabría duda de que Lapadula sería el encargado de liderar el ataque de su equipo tras llevarlo al ascenso. Creo que se aferrarán a un delantero como él porque ya ha demostrado en el pasado que también puede ser un jugador clave en la Serie A”, explicó.

Gianluca Lapadula marcó ocho goles en 27 presentaciones con AC Milan. (Foto: soycalcio.com)









Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.