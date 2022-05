A medida que pasan los días, el hincha de la Selección Peruana se llena de expectativa por el repechaje que la blanquirroja tendrá que jugar ante el ganador del duelo entre Australia y Emiratos Árabes Unidos (el 7 de junio), para definir su presencia en Qatar 2022, el 13 del mismo mes en Doha. Aunque ya enfrentamos a los australianos en Rusia 2018, donde ganamos por 2-0, se conoce actualmente poco de ambas selecciones.

En este informe realizamos un análisis minucioso de australianos y emiratíes para conocer sus propuestas, figuras, estilos y debilidades. Para ello, Francisco Melgar, Pablo Zegarra y Jesús Oropesa, tres destacados técnicos nacionales, dieron sus impresiones sobre ambas selecciones. Asimismo, el aporte de Mario Mendaña, reconocido preparador físico, nos habló de cómo se debe preparar la bicolor para este trascendental encuentro.

Y, ojo, un aspecto no menos importante es el intenso calor que existe en Doha en junio. Reimond Manco, quien jugó allí en 2012, consideró que este sería un factor a favor de EAU. “Hay mucho calor, la sensación térmica es fuerte”, dijo. Volviendo a los estilos, Australia y Emiratos Árabes Unidos son muy diferentes, ¿qué selección le conviene más a la blanquirroja?

AUSTRALIA

Un sistema compacto

El equipo australiano que enfrentó a la bicolor en fase de grupos de Rusia 2018 –perdió por 2-0–­ y era dirigido por el neerlandés Bert van Marwijk utilizó un 4-2-3-1 bien marcado en la cancha. El modelo era el típico en ataque: dos volantes rápidos y encaradores abiertos por los lados, dos volantes internos (uno de marca y otro de juego), un generador y un punta de área.

Con la llegada de Graham Arnold, desde octubre del 2018, los ‘Socceroos’ mantienen la misma fórmula: disputaron 26 duelos con el 4-2-3-1, consiguiendo 18 victorias, 4 derrotas y 4 empates. Sin embargo, en los últimos dos partidos (Japón y Arabia Saudita) por las Eliminatorias, Arnold cambió por el 4-4-2. Allí, ambas fueron caídas por 2-0 y 1-0, respectivamente, por lo que se entendería que no funcionó y volvería al esquema habitual ante Emiratos Árabes Unidos en el repechaje asiático.

Los 'Socceroos' llevan clasificando a los últimos cuatro mundiales. (Foto: Socceroos)

Dos jugadores de ‘ligas top’

A diferencia de otras épocas, Australia dejó de tener un número considerable de jugadores en torneos importantes. Por ejemplo, Mark Viduka, Harry Kewell y Tim Cahill fueron emblemas que dejaron huella, sobre todo, en la Premier League. Hoy en día, los ‘Socceroos’ solo tienen dos futbolistas que pertenecen a las cinco ligas top de Europa. Uno es el arquero y capitán Mathew Ryan, suplente en la Real Sociedad de España, y el otro es el volante ofensivo Ajdin Hrustic, pieza de recambio en el Eintracht Frankfurt de Alemania.

El goleador del equipo es Jamie Maclaren, del Melbourne City de la liga local, quien anotó siete tantos en nueve partidos, cinco de ellos los hizo en la segunda ronda de las Eliminatorias asiáticas, donde enfrentó a rivales de mucha menor jerarquía como Nepal, China Taipei, Jordania y Kuwait. Igual, aunque no se trata de la base, mantiene algunos mundialistas de Rusia 2018, como Aaron Mooy, Trent Sainsbury, Mathew Leckie, Tom Rogic y Azez Behich, incluyendo al portero Ryan, todos titulares en la caída 2-0 ante la blanquirroja.

El estilo inglés: juego rápido y directo

Debido a la historia de Australia como colonia británica, las dos naciones conservan importantes hilos compartidos en la cultura y, sobre todo, en el fútbol. Los ‘Socceroos’ llevan clasificando a los últimos cuatro mundiales manteniendo un estilo de juego muy parecido al que se lleva a cabo en la Premier League. Es un equipo muy compacto y directo, que prioriza las jugadas a balón parado, la potencia física, los centros al área y la verticalidad del juego.

De hecho, la asociación no es uno de sus puntos fuertes, más bien es la dinámica la que prioriza en la mayoría de sus partidos. Las bandas son muy bien explotadas por el técnico van Marwijk, pues siempre tiene un referente de área con muy buena contextura física, sea (Jamie) McLaren, (Mitchell) Duke o (Adam) Taggart, los tres sobrepasan los 1.82 metros de estatura.

“En fase ofensiva, recurren al juego directo, y cuando llegan a zona de finalización buscan el juego aéreo, principalmente por bandas. Por ejemplo, al ver el 4-0 que le marca a Vietnam, ellos sabían de lo mal que marcaba el rival, por los espacios groseros que dejan entre los defensores y la falta de organización y reequilibrio que muestran en transición defensiva. Esos errores no cometerían en un eventual duelo ante Perú”, nos cuenta Francisco Melgar, actual técnico de Unión Huaral.

Otro punto a destacar es que ganar la segunda pelota es clave para los australianos, por lo que la utilización de futbolistas con mucha corpulencia física en el mediocampo es importante. Igual, no descartan el desequilibrio individual por parte de jugadores como Awer Mabil o el uruguayo nacionalizado Bruno Fornaroli.

Ataque fuerte, defensa débil

Los ‘Socceroos’ tuvieron el título de ser el equipo más goleador del grupo de Eliminatorias, con 15 tantos, por delante de Japón y Arabia Saudita (ambos con 12). Sin embargo, a nivel defensivo no son tan sólidos como cuando se trata de atacar. El equipo de Graham Arnold encajó nueve tantos y muchos de ellos se dieron cuando el rival se asoció con la pelota a ras de campo.

Asimismo, debido a la corpulencia física de la mayoría de sus jugadores, muchas veces pecan en vehemencia a la hora de disputar divididas, algo que los expone a pelotas paradas cerca del área, amonestaciones o expulsiones. Por otro lado, sus centrales –generalmente Trent Sainsbury y Milos Degenek– no tienen una muy buena salida con la pelota en los pies, y sufren mucho con los ataques con velocidad por las bandas.

“En fase defensiva, no son muy duchos en la marca, pues ejercen presión al poseedor con dos y hasta con tres jugadores, dejando espacios claves que pueden ser aprovechados por el rival. No manejan el concepto de vigilancia. A mi parecer, es un equipo muy inocente para jugar con algún rival sudamericano, creo que les costaría mucho enfrentar eventualmente a Perú”, apunta Melgar.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

En modo de prueba

Emiratos Árabes Unidos logró el acceso a la tercera ronda de las Eliminatorias con el neerlandés Bert van Marwijk como técnico, quien prevaleció el 4-2-3-1 en su formación. Con este sistema, disputó 12 encuentros, de los cuales obtuvo seis victorias, tres empates y tres derrotas. Esto le permitió incluso dejar al equipo peleando la clasificación hasta los últimos dos encuentros de la fase final, donde asumiría el argentino Rodolfo Arruabarrena.

Con el ‘Vasco’, desde febrero de este año, Emiratos cambió dos veces su sistema en sus únicos dos partidos. Ante Irak, modificó radicalmente el esquema con un 5-3-2, el cual no llenó las expectativas con la caída 1-0. Luego, ante Corea del Sur, el más fuerte del grupo, volvió al tradicional 4-2-3-1 y venció por 1-0, triunfo que lo metió en el repechaje ante Australia. Esto hace suponer que Arruabarrena apostaría por el 4-2-3-1 confiable ante los ‘Socceroos’ este 7 de junio.

“Arruabarrena tampoco tiene mucho tiempo de trabajo, pues solo lleva dos partidos al mando, ya que tomó al equipo casi a puertas del repechaje. El mérito suyo es que pudo mantenerlo y asegurar el duelo decisivo con Australia”, nos dice Pablo Zegarra, extécnico de Sporting Cristal.

No hay ningún ‘extranjero’

Una característica peculiar de Emiratos Árabes Unidos es que ninguno de sus futbolistas juega en el exterior, todos pertenecen a la liga local. Sin embargo, tiene dos jugadores emblemas en el equipo: el capitán Walid Abbas y el goleador Ali Mabkhout, quienes superan las 100 presencias en partidos con su selección.

Eso sí, habría que prestarle especial atención a Mabkhout, quien fue el máximo artillero de las Eliminatorias con 14 goles y, además, es el vigente goleador histórico de Emiratos, con 79 tantos en 103 encuentros. Tiene 31 años y toda su carrera la hizo en el Al Jazira de su país. Es un delantero muy técnico, que juega como única punta y siempre pide la pelota a los espacios. No es especialista del juego aéreo, pues mide 1.79 metros, pero lo complementa con su rapidez para armar contragolpes y su capacidad de tomar buenas decisiones dentro del área. Asimismo, maneja ambos perfiles. El atacante es derecho, aunque también hace goles con la zurda.

El brasileño naturalizado emiratí, Caio Canedo, es otro atacante a tomar en cuenta. Desde que decidió jugar por Emiratos (2020), no desentonó en el equipo y registra seis goles en 19 partidos. Posee casi las mismas características de Mabkhout, de quien es normalmente suplente. “Tienen algunos jugadores interesantes, como su centrodelantero Canedo, el brasileño nacionalizado, quien a mi parecer es el más peligroso en el ataque”, destaca Zegarra.

Mabkhout fue el máximo artillero de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en el mundo

Un estilo parecido al peruano

A diferencia de Australia, donde prevalece el rigor físico e intensidad, Emiratos se caracterizó en las actuales Eliminatorias por mantener un juego de asociación, buen toque, remates a larga distancia y una capacidad para decidir acertadamente en situaciones de ataque. Existe mucha elaboración en sus volantes –de buen pie–, buena conexión con el centrodelantero, que usualmente son Ali Mabkhout, estrella y goleador, o el brasileño naturalizado Caio Canedo.

“Los extremos se caracterizan por su velocidad y desplazamientos en diagonales. Tienen problemas defensivos en las jugadas a balón parado, a pesar de defender con los 11 jugadores, haciendo marcación combinada”, apunta Jesús Oropesa, elegido el mejor entrenador de la Liga 2 en 2021 y quien actualmente dirige a Unión Comercio.

La mayoría de sus jugadores son livianos y no muy altos, pocos superan los 1.80 metros, y eso hace que sean veloces. Diagonales, pases al espacio y desbordes por las bandas son sus principales cartas para llegar con peligro al arco rival. De hecho, su principal apuesta es la asociación, algo que suple la carencia en el poderío físico, aspecto similar a la propuesta de la blanquirroja, lo que podría significar una semejanza en estilos.

“Es un equipo local, creo que no es tan fuerte en comparación a los nuestros. De por sí tienen un estilo con tendencia sudamericana, porque tuvieron muchos técnicos sudamericanos y son técnicamente bien dotados. Pero le corre en contra el aspecto físico, no es una selección potente ni de mucha intensidad. En caso supere a Australia, Perú es superior”, agregó Zegarra.

El juego aéreo, un dolor de cabeza

Debido a que sus jugadores no poseen una imponente envergadura física, Emiratos sufre mucho al momento de defender los balones aéreos que llegan por las bandas. De hecho, tres de los siete goles que recibió en la fase final fueron por esta vía­­. En el mediocampo, sus volantes muchas veces no tienen marca tan férrea ni buen retroceso, lo que facilita al rival armar contragolpes y llegar con facilidad hacia la portería.

“La zaga se desordena fácilmente, por lo que resulta importante para Arruabarrena tener la mayor cantidad de elementos posibles en zona defensiva. En el mediocampo, Majed Hassan Alahmadi es su Renato Tapia: se incrusta entre los centrales para dar salida al equipo, se ofrece siempre como opción de pase, se relaciona de manera correcta con cercanos, intermedios y lejanos, y posee un buen remate de larga distancia. En general, el equipo se mueve en función a lo que Abdalla Ramadan Bekheet (interior zurdo, de gran pase entre líneas) y él puedan hacer”, nos comenta Mariano López, periodista y técnico peruano.

EAU sufrió en la fase final de las Eliminatorias cuando le tocó enfrentar a los equipos más ‘pintados’ y con jugadores de jerarquía europea, por ejemplo, Irán y Corea del Sur. Ante ellos, la mayoría fueron derrotas, salvo un 1-0 ante los coreanos –en la última fecha–, donde los asiáticos utilizaron un equipo alternativo. En todos esos duelos, sin duda, el arquero Ali Khaseif terminó siendo figura.

“No son favoritos, y eso se evidencia en que Perú jugará un amistoso ante Nueva Zelanda, que tiene características similares a las de Australia. Hay que esperar ese partido, y si nos toca con Emiratos, Perú tiene muchísimas opciones a partido único de ir al Mundial”, finalizó el también exjugador de la selección peruana.

El calor de Doha y la cercanía geográfica: ¿un plus para Emiratos?

Cuando la FIFA anunció que el repechaje sería en Qatar, hubo controversia acerca de un posible favoritismo hacia EAU por la cercanía geográfica entre ambos países: solo una hora y 11 minutos de vuelo. En cambio, la distancia entre Doha y Australia es casi de 11 horas, y ni que decir de Perú que, de tomar un vuelo directo, duraría un promedio de 20 horas. “La única ventaja que tendríamos serían las horas de vuelo”, reconoció Rodolfo Arruabarrena, DT de Emiratos.

Por ello, hubo una intención de la Federación Peruana de trasladar el partido a Europa o un sitio neutral, debido también a otro factor clave y no menos importante: el intenso calor de Qatar, un clima al que los emiratíes están muy acostumbrados. El clima en Qatar es desértico y se puede decir que solo hay dos estaciones: el invierno, que tiene una duración de tres meses (diciembre, enero y febrero); y el verano, que se extiende a los nueve restantes. Precisamente, en junio, las temperaturas son muy elevadas, alcanzando los 45° fácilmente e incluso trepar hasta los 50°.

Emiratos Árabes Unidos está acostumbrado a jugar a altas temperaturas en el mes de junio. (Foto: AFC)

“Es complicado. Hay mucho calor, la sensación térmica es fuerte. Es realmente sofocante, y peor aún en junio. Recuerdo que cuando llegué, me pusieron una vacuna para el calor, y me recomendaban salir todos los días a tomar el sol por media hora para que mi cuerpo se vaya aclimatando, pero me resultaba casi imposible caminar. Nuestros entrenamientos eran a partir de las 10 de la noche, no se puede correr en la mañana o tarde”, nos comentó Reimond Manco, quien en 2012 tuvo un paso por Al Wakrah qatarí.

Asimismo, Manco se animó a darle un consejo al equipo de Ricardo Gareca de cara al repechaje, con el fin de sobrellevar mejor el intenso calor, y dejó en claro que Emiratos Árabes Unidos se ve favorecido por el clima. “Lo ideal para mí es estar por lo menos dos semanas antes del partido. Así, el cuerpo se aclimata. Aún no se conoce el rival, pero podría ser Emiratos, y ojo que ellos están acostumbrados a ese clima y prácticamente jugarán de local”, finalizó.

¿Cómo prepararse físicamente para jugar en el calor?

El aclimatarse 15 días antes al encuentro y en Barcelona, la ciudad que más se asemeja al calor de Doha, es muy importante para no sufrir los estragos del clima este 13 de junio. “La capacidad del comando técnico de Gareca hace que estén en todos los detalles. A los jugadores hay que tenerlos en buen ritmo, por algo se están yendo alrededor de 15 días para aclimatarse al cambio de horario y que el viaje previo sea más corto, esa estrategia está muy bien pensada. El calor es para los dos equipos, el que esté mejor adaptado puede ser que saque una pequeña ventaja. Para mí, la ventaja es en la categoría de los jugadores, y allí Perú tiene un plus”, nos dice Mario Mendaña, actual preparador físico de César Vallejo.

Eso sí, el plantel tiene que estar preparado físicamente para afrontar el reto. “Para el tema de no sentir tanto el calor, además del entrenamiento específico, tiene que haber una buena alimentación, hidratación y descanso. Por ejemplo, hay alimentación como para ir a jugar al frío, que se necesita otro tipo de calorías. Estoy al tanto de que el grupo multidisciplinario que tienen en la selección lo viene haciendo bien, están organizados y prestarán atención a cada detalle. Las cargas también se deben manejar muy bien antes de jugar un duelo tan importante y, sobre todo, teniendo en cuenta el clima”, finalizó.

